Ученые назвали самый полезный сорт чая: защитит мозг, сохранит ясность ума и спасет от недосыпа

Китайские ученые открыли связь между недосыпом и разрушением связи кишечника с мозгом:

Ночь без сна оставляет шлейф не только усталости, но и затуманенного сознания, словно мозг накрыли плотным покрывалом. Реакции замедляются, как будто время течет сквозь пальцы, а память играет в прятки, утаивая важные детали. Однако ученые обнаружили неожиданного союзника в борьбе с последствиями бессонницы – обычный чай, способный действовать через совершенно неожиданный канал – кишечник.

"Разбитое" состояние после бессонной ночи – это не просто субъективное ощущение. Это результат реальных биохимических нарушений, происходящих по оси "кишечник-мозг", своеобразному "информационному шоссе", соединяющему эти два важных органа.

Почему именно улун?

Чтобы исправить эти негативные изменения, ученые обратились к полифенолам – мощным природным антиоксидантам, содержащимся в изобилии в чае улун (также известном как оолонг или бирюзовый чай), словно к эликсиру здоровья.

Улун действует следующим образом:

Нормализация микрофлоры: Полифенолы улуна действуют как пребиотики – пища для полезных бактерий в кишечнике, словно удобряя почву для процветания микробиоты.. Они помогают восстановить гармоничный баланс микробиома, как дирижер, возвращающий оркестр к слаженной игре. Борьба с воспалением: Антиоксиданты подавляют воспалительные маркеры, вызванные дисбиозом и стрессом, словно тушат пламя пожара в организме. Защита мозга: Снижая системное воспаление и нормализуя работу кишечного барьера, улун косвенно, но эффективно защищает гиппокамп от повреждений, словно создавая защитный купол над этой важной зоной мозга. В исследовании именно это привело к восстановлению когнитивных функций у подопытных мышей.

Улун действует не как кофеин, дарующий кратковременный заряд энергии, а создает в организме здоровую среду, в которой мозг может функционировать на оптимальном уровне, даже в условиях стресса и недостатка сна.

Инструкция по применению: как извлечь максимум пользы из чая улун:

Чтобы ощутить эффект улуна, важно соблюдать ряд простых правил:

Дозировка: 1-2 чашки качественного листового улуна в первой половине дня достаточно, чтобы получить необходимую дозу полифенолов, не перегружая организм кофеином.

1-2 чашки качественного листового улуна в первой половине дня достаточно, чтобы получить необходимую дозу полифенолов, не перегружая организм кофеином. Выбор чая: Отдавайте предпочтение цельнолистовому улуну, а не чайной пыли в пакетиках. Лучшие сорта происходят из китайских провинций Фуцзянь и Гуандун (например, Те Гуань Инь, Да Хун Пао, Молочный улун).

Отдавайте предпочтение цельнолистовому улуну, а не чайной пыли в пакетиках. Лучшие сорта происходят из китайских провинций Фуцзянь и Гуандун (например, Те Гуань Инь, Да Хун Пао, Молочный улун). Заваривание: Заливайте чай горячей, но не кипящей водой (85-90°C). Первую заварку (10-20 секунд), как правило, сливают, чтобы "пробудить" чайный лист. Последующие заварки настаивают по 30-60 секунд. Качественный улун выдерживает 5-8 проливов, раскрывая все новые грани вкуса и аромата.

Заливайте чай горячей, но не кипящей водой (85-90°C). Первую заварку (10-20 секунд), как правило, сливают, чтобы "пробудить" чайный лист. Последующие заварки настаивают по 30-60 секунд. Качественный улун выдерживает 5-8 проливов, раскрывая все новые грани вкуса и аромата. Что добавить: Для усиления антиоксидантного эффекта можно добавить дольку лимона (витамин С способствует усвоению полифенолов) или немного свежего имбиря, придающего напитку согревающий эффект.

Для усиления антиоксидантного эффекта можно добавить дольку лимона (витамин С способствует усвоению полифенолов) или немного свежего имбиря, придающего напитку согревающий эффект. Предостережение: Улун — верный помощник, а не волшебная пилюля. Он смягчает последствия недосыпа, но не отменяет здоровый сон. При хронической бессоннице необходима консультация врача.

Кому улун может быть особенно полезен:

Студентам и работникам умственного труда, испытывающим повышенные нагрузки, как средство для поддержания когнитивных функций.

Путешественникам, проходящим адаптацию к смене часовых поясов, для облегчения процесса акклиматизации.

Людям, переживающим стресс и нервное напряжение, как способ поддержать нервную систему.

Комментарий эксперта:

«Исследование подтверждает ключевую роль микробиоты в поддержании когнитивного здоровья. Полифенолы улуна – одни из самых мощных натуральных модуляторов микрофлоры. Их действие комплексно: они подавляют рост патогенных бактерий и стимулируют развитие полезных. Это приводит к снижению выработки провоспалительных цитокинов, негативно влияющих на нейропластичность.

Регулярное, умеренное потребление качественного улуна – это отличная инвестиция в долгосрочное здоровье мозга и устойчивость к стрессу», - отмечает Алексей Ковальков, врач-диетолог.

