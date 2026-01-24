Купила на Озоне консервы - Кижуч от двух берндв для ухи. Что внутри и как на вкус и качество, стоит ли покупать - мой отзыв

В прошлом замороженный кижуч, даже в виде стейков, гордо красовался на прилавках обычных магазинов. Однако в течение последнего года эта рыба таинственно исчезла из поля зрения потребителей. По мнению автора, кижуч обладает более выразительным вкусом, чем семга, и идеально подходит для приготовления ароматной ухи. Именно поэтому он часто использовался для супов и употреблялся в отварном виде.

На просторах виртуальных прилавков маркетплейсов продолжается захватывающая охота за идеальными рыбными консервами. Цель проста – выудить жемчужины, достойные регулярных покупок, и составить персональный список рекомендаций. Задача не из легких: требуется отделить ценные экземпляры от тех, которые лучше оставить пылиться на виртуальных полках.

Куда же подевалась эта благородная рыба? Читатели, обладающие какой-либо информацией о внезапном исчезновении кижуча, приглашаются поделиться своими соображениями в комментариях. Возможно, кто-то знает ответ на этот рыбный детектив.

А пока кижуч не вернется на прилавки, продолжаются эксперименты с консервами. Разнообразие рыбных консервов на Ozon поражает воображение. Развитие онлайн-торговли заслуживает похвалы за возможность приобретать именно те продукты, которые действительно востребованы покупателем, а не те, которые навязывают крупные сетевые магазины, такие как "Пятерочка" и "Магнит". Это как глоток свежего воздуха в мире потребительского выбора.

Консервы, представленные в сегодняшнем обзоре, не были замечены в обычных магазинах, что делает эксперимент еще более интересным.

Для дегустации были приобретены консервы от двух разных производителей, обе банки с удобными ключами для открывания. Предстоит выяснить, какая из них окажется лучше, или же они ничем не будут отличаться друг от друга.

Первым на суд зрителей выходит образец в черно-фиолетовой упаковке с изображением жемчуга, служащего своеобразным логотипом. На упаковке гордо красуется надпись "ЖЕМЧУЖИНА САХАЛИНА".

В круге указано место производства – Дальний Восток, по аналогии с продукцией "Доброфлот" – "сделано в море или на море". Уделим внимание детальному осмотру упаковки со всех сторон. Производитель: ООО "Восток Продукт", Приморский край.

Состав лаконичен: рыба кижуч и соль. Ничего лишнего, как говорится.

Обращает на себя внимание отсутствие указания ГОСТа на упаковке. После открытия банки ощущается вполне обычный рыбный аромат, однако визуально бросается в глаза значительное количество жидкости, скорее всего, рыбного сока. После слива жидкости можно оценить объем и структуру рыбы в банке.

Рыба плотно уложена в банке, практически без сока. Однако форма кусков вызывает вопросы… Структура не напоминает традиционные стейки, а больше похожа на рыбные "обрезки". После выкладывания содержимого на тарелку становится ясно, что это не цельные стейки, а фрагменты стейков с кожей – тонкие части с костями и кожей, половинки рыбных стейков.

Для наглядности можно представить процесс разделывания рыбы, в ходе которого удаляются внутренности. Остается передняя половина рыбы, которую можно разделить на две части вдоль хребта, получив половинки стейков.

Таким образом, в банке находятся не хвостовые части, а передние половинки, очищенные от внутренностей, без спинной части. Это как будто в банку сложили остатки производства, а не отборные куски рыбы.

Создается впечатление, что в банку попали фрагменты именно таких частей, а не филейные четверти, которые обычно идут на засолку и продаются в вакуумной упаковке.

Речь идет о небольших кусках с кожей, представляющих собой боковые части, расположенные по бокам от внутренностей. Именно их плотно уложили слоями в банку. Это создает ощущение, что производитель старался заполнить объем банки, используя все, что осталось после разделки рыбы.

Более того, в качестве "бонуса" в банку попали хребты и плавники… Хвостовая часть без филейной мякоти… В общем, не самое приятное зрелище. Была предпринята попытка разделить слои, но особого удовольствия это занятие не доставило. В целом, консервы обладают неплохим вкусом, но высоким качеством не отличаются. Однако для приготовления ухи вполне подойдут. Это как использовать остатки ткани для пошива лоскутного одеяла – вроде и неплохо, но до шедевра далеко.

Прежде чем выносить окончательный вердикт, изучим содержимое второй банки.

Внимание привлекает указанный на этикетке район вылова – Петропавловско-Командорская подзона. Также присутствуют знаки ЕАС и ГОСТ 32156-2013, а также знаки качества с выставок, что вызывает доверие. Производитель – УСТЬКАМЧАТРЫБА, Камчатский край. Этикетка словно кричит о высоком качестве продукта.

Состав аналогичен: рыба кижуч и соль. Как и в первом случае, ничего лишнего.

Уже после открытия банки разыгрывается аппетит! Аромат приятный, напоминает уху, словно бабушка постаралась. Внешний вид также соответствует ожиданиям, и после слива сока восхищению нет предела.

Внутри аккуратно уложены два целых стейка с косточками.

Наличие костей имеет большое значение. Они являются источником легкоусвояемого кальция, которого не было в составе первой банки. Кальций всегда полезен для здоровья. Кусочки рыбы с трудом извлекаются из банки, что свидетельствует о плотной укладке и малом количестве жидкости. После удаления кожицы и очистки не было обнаружено ни плавников, ни хвостов. На фото крупным планом можно рассмотреть косточки. После долгих поисков удалось найти консервы с косточками. Это как найти клад!

Вторая банка однозначно попадает в личный список рекомендуемых товаров, и возникает желание приобрести ее с запасом для приготовления рыбного супа.

Данный образец был съеден с макаронами. Вместо мяса – рыба. Получилось вкусно и качественно. Первая банка восторга не вызвала. Разница очевидна, как между обычным камнем и драгоценным алмазом.

