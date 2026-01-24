Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Ванны и душ уже в прошлом: новый зарубежный тренд Европы и США - скоро будет и у нас

Ванны и душ уже в прошлом: новый зарубежный тренд Европы и США - скоро будет и у насФото из архива "Про Города"

В ванных комнатах назревают перемены: на смену привычным ваннам и душевым кабинам приходит новое веяние из Европы и Америки — душевые капсулы. К середине этого десятилетия они могут стать ключевым элементом в ремонте премиум-класса, превращая обыденные водные процедуры в индивидуальный ритуал восстановления.

Философия вместо обычного мытья.

Суть перемен заключается в новом подходе. Если обычный душ предназначен исключительно для гигиенических нужд, то капсула создает атмосферу уединенного отдыха. Её плавные линии, матовое или тонированное стекло визуально обособляют зону релаксации, обращая ванную комнату в лаконичный, технологичный уголок комфорта. Это похоже на превращение обычного офиса в коворкинг, где все настроено на продуктивность и хорошее самочувствие.

Мультисенсорный опыт каждый день.

Капсула предлагает многостороннее воздействие, которое можно настроить под личные предпочтения:

  • Свет: Разноуровневая подсветка с элементами хромотерапии (лечения цветом). Представьте, как вместо резкого света лампы вы погружаетесь в мягкое сияние, меняющее оттенок в зависимости от вашего настроения.
  • Звук: Встроенные динамики для прослушивания музыки, подкастов или звуков живой природы. Больше не нужно рисковать телефоном, устанавливая его на скользкий бортик ванны. Слушайте любимые треки в кристально чистом качестве.
  • Ароматы: Встроенная система ароматерапии. Вместо навязчивого запаха синтетического освежителя воздуха — тонкий аромат лаванды или эвкалипта, наполняющий пространство умиротворением.
  • Гидромассаж: Потолочные панели, имитирующие эффект тропического ливня, и боковые форсунки для бодрящего массажа. Это как персональный спа-салон, где струи воды массируют уставшие мышцы, снимая напряжение после долгого дня.

Интеллектуальная экосистема.

Современные модели запоминают индивидуальные настройки пользователей: длительность сеанса, напор воды, любимые световые решения и ароматы. Это не только комфорт, но и бережное отношение к ресурсам — "умные" системы точно дозируют воду и электроэнергию. Это как если бы ваш автомобиль запоминал положение сиденья и зеркал, настраиваясь под вас автоматически.

Слияние форматов.

Популярность капсулы объясняется ее способностью объединить в себе лучшие черты:

  • От ванны: Атмосферу релаксации и оздоровительных процедур.
  • От душевой кабины: Экономию времени, воды и пространства.
  • От спа-салона: Профессиональный уровень воздействия и индивидуализации.

Эта тенденция отражает общее направление в дизайне жилого пространства — стремление к персонализации, экологичности и созданию зон для поддержания здоровья. Ванная комната превращается из простого функционального помещения в место для заботы о себе, своего рода "домашний коворкинг для отдыха".

В заключение:

Душевая капсула — это не просто новое сантехническое устройство, а закономерный этап в развитии жилой среды. Она отвечает на потребность современного горожанина в качественном, технологичном и доступном ежедневном восстановлении сил. Вероятно, в ближайшем будущем этот элемент станет таким же привычным атрибутом "умного" дома, как мультиварка или система климат-контроля, сначала в премиум-сегменте, а затем, постепенно, и в более доступных вариантах.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+