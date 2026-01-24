Логотип новостного портала Прогород
Новую обязательную услугу ЖКХ вводят для всех россиян – льгот и компенсаций не будет

Новую обязательную услугу ЖКХ вводят для всех россиян – льгот и компенсаций не будетФото из архива "Про Города"

Готовьтесь к переменам в поверке счетчиков, но не спешите паниковать. Давайте разберемся, что происходит на самом деле, отделив зерна от плевел. Главное, что нужно знать: "Аршин" может стать платным для поверителей, и это, вероятно, отразится на вашем кошельке.

Что кроется за кулисами изменений?

Сегодня все предельно просто:

  1. Вы приглашаете специалиста из аккредитованной компании, чтобы проверить ваш счетчик воды, газа или электричества.
  2. Мастер проводит необходимые измерения и совершенно бесплатно вносит данные в государственную систему "Аршин".
  3. Ваша управляющая компания видит в "Аршине", что счетчик в порядке, и принимает показания. Никаких проблем.

Но вот какие перемены зреют в недрах Минпромторга: планируется, что внесение данных в "Аршин" станет платной услугой для поверительных организаций. Прямого налога на население не будет, но, как вы понимаете, никто не станет работать себе в убыток. Поверители просто включат эти расходы в стоимость своих услуг. Иными словами, поверка станет дороже.

Чем это грозит владельцам квартир и домов?

  • Подорожание неизбежного. Поверка влетит вам в копеечку: к текущей цене добавится сумма, которую поверители будут платить за передачу данных в "Аршин". По некоторым прикидкам, это может быть несколько сотен рублей "сверху". Звучит не смертельно, но неприятно.
  • Никаких поблажек. Процедура поверки остается обязательной для всех, кто хочет платить за коммуналку по показаниям счетчика, а не каким-то мифическим нормативам. Никаких скидок или компенсаций не предвидится.
  • Безальтернативность. Если данных о поверке нет в "Аршине", забудьте о показаниях счетчика. Управляющая компания включит вам оплату по нормативу, а это почти всегда выходит гораздо дороже. Представьте, что у вас дома прописан один человек, а платить придется за троих.

Как подготовиться и минимизировать расходы?

  • Не тяните резину. Вовремя проводите поверку. Просрочили — перешли на норматив, а там уж не обессудьте. Как говорится, скупой платит дважды.
  • Торгуйтесь! Обзвоните несколько аккредитованных организаций в вашем городе и сравните цены. Не стесняйтесь спрашивать о скидках.
  • Подумайте о замене. Иногда проще купить новый счетчик, чем заниматься поверкой старого, особенно если ему уже лет 10-12. Сравните: сколько стоит поверка + возможный рост тарифа vs. цена нового прибора с поверкой от производителя. Заводская поверка обычно надежнее.
  • Будьте в курсе. Следите за новостями о законопроекте. Он еще обсуждается, так что условия могут измениться. Возможно, удастся как-то повлиять на ситуацию.

Мнение эксперта:

Это попытка упорядочить и "монетизировать" процесс обмена данными, который раньше был не совсем понятным. Введение платы за "Аршин" — это, по сути, создание нового административного барьера, за который заплатим мы с вами. Это как если бы ввели плату за вход в собственный подъезд. Вроде и мелочь, а неприятно.

В перспективе рост стоимости коммуналки без улучшения качества услуг может ударить по карману многих, особенно в регионах с низкими доходами. Важно следить за развитием событий и, возможно, подключаться к общественному обсуждению. Вместе мы можем повлиять на ситуацию!

