Новую обязательную услугу ЖКХ вводят для всех россиян – льгот и компенсаций не будет

Готовьтесь к переменам в поверке счетчиков, но не спешите паниковать. Давайте разберемся, что происходит на самом деле, отделив зерна от плевел. Главное, что нужно знать: "Аршин" может стать платным для поверителей, и это, вероятно, отразится на вашем кошельке.

Но вот какие перемены зреют в недрах Минпромторга: планируется, что внесение данных в "Аршин" станет платной услугой для поверительных организаций. Прямого налога на население не будет, но, как вы понимаете, никто не станет работать себе в убыток. Поверители просто включат эти расходы в стоимость своих услуг. Иными словами, поверка станет дороже.

Чем это грозит владельцам квартир и домов?

Подорожание неизбежного. Поверка влетит вам в копеечку: к текущей цене добавится сумма, которую поверители будут платить за передачу данных в "Аршин". По некоторым прикидкам, это может быть несколько сотен рублей "сверху". Звучит не смертельно, но неприятно.

Как подготовиться и минимизировать расходы?

Не тяните резину. Вовремя проводите поверку. Просрочили — перешли на норматив, а там уж не обессудьте. Как говорится, скупой платит дважды.

Мнение эксперта:

Это попытка упорядочить и "монетизировать" процесс обмена данными, который раньше был не совсем понятным. Введение платы за "Аршин" — это, по сути, создание нового административного барьера, за который заплатим мы с вами. Это как если бы ввели плату за вход в собственный подъезд. Вроде и мелочь, а неприятно.

В перспективе рост стоимости коммуналки без улучшения качества услуг может ударить по карману многих, особенно в регионах с низкими доходами. Важно следить за развитием событий и, возможно, подключаться к общественному обсуждению. Вместе мы можем повлиять на ситуацию!

