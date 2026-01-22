Эти товары в FixPrice ни за что не куплю. Показываю, что не стоит покупать, чтобы не потерять свои деньги

И, конечно, как вы уже догадались, в моём городе их уже днём с огнём не сыщешь. Но, чтобы не уйти из магазина с пустыми руками, я решила просто изучить ассортимент. У "К&Б" всегда есть что-то интересное.

Знаете, иногда "Красное & Белое" подкидывает такие сюрпризы, что лента соцсетей взрывается от восторженных отзывов и распаковок. Словно все сговорились! Ну, а я что? Тоже люблю быть в тренде, поэтому обычно сразу бегу на поиски новинки. В этот раз все только и говорили о фигурках из эпоксидной смолы. Да, они стоят смешные 40 рублей, но, кажется, их сметают с полок быстрее, чем горячие пирожки. Назначение чисто декоративное, но хайп вокруг них – невероятный!

Арсенал товаров, конечно, впечатляет, но давайте обсудим то, что я нашла в этот раз:

Из игрушек удалось выудить только вот такие наборы. Видимо, они были приурочены к Хэллоуину, но праздник ушёл в прошлое, а распродать всё вовремя не удалось. Так и стоят эти коробочки, напоминая о тыквах и страшилках. Визуально – на любителя. Я не особо фанат такого стиля. Но сами игрушки сделаны качественно: краска лежит ровно, никаких кривых линий и неаккуратных деталей. Вдруг кому-то приглянутся.

Дальше моё внимание привлекло симпатичное пирожное. Упаковка такая привлекательная, что я почти поверила, будто внутри меня ждёт не сухой бисквит, а достойный десерт. Стоит 29 рублей. Сделано вроде как по мотивам "Красного бархата", хотя понятно, что это бюджетный вариант. На вкус — вполне съедобно. Четвёрку бы поставила.

А теперь – барабанная дробь! Я нашла свой любимый кисло-сладкий соус, правда, от другого производителя. Если вижу его по акции, покупаю сразу несколько упаковок – он для меня лучший из всех существующих. А вот "Sen soy" я его раньше не встречала, хотя бренд у меня в почёте, да и цена в "К&Б" очень привлекательная. Соус густой, ароматный, немного отличается от привычного, но всё равно очень вкусный.

Про фасоль по-домашнему от "Дяди Вани" мы уже говорили. Их консервация для меня – эталон. Но сегодня мой взгляд упал на баклажаны в аджике от "Пиканта". Они в меру острые, в банке много овощной подливы, которая отлично идёт с картофельным пюре или мясом. Рекомендую попробовать!

Давненько не завозили скумбрию. Каждый раз, когда мне хотелось купить здесь рыбу, находился только набор с горбушей и, собственно, скумбрией. Не знаю, почему, но рыба в "К&Б" мне нравится. У них обычно представлены хорошие бренды, которые в супермаркетах стоят дороже. Упаковка рыбы обошлась в 269 рублей. Она прямо-таки масляная, но в остальном – просто 5 из 5. Вкусная, консистенция не каша, не переморожена. К картошке на ужин – идеально!

Морской коктейль уже как-то завозили, но быстро раскупили, и больше я его не видела. А цена в 144 рубля – просто подарок. "Санта-Бремор" тоже в списке моих любимчиков, поэтому и в этом случае отзыв будет положительным. В составе – мидии и кальмары, причём морепродукты хорошие и в достаточном количестве.

Если вы когда-то пробовали печенье от "Акконд", которое напоминает "Орео", то теперь его можно купить в большой упаковке – чтобы хватило на семейное чаепитие. Мне именно в этой версии не нравится то, что само печенье довольно твердое. Оно вроде и хрустящее, но гораздо жёстче, чем у других производителей. Хотя крем вкусный, и его достаточно, чтобы немного сгладить впечатление. За 114 рублей можно взять, но восторга нет абсолютно никакого.

Эти конфеты в золотой обёртке вам ничего не напоминают? Я была уверена, что это "Ферреро", поэтому и остановилась, не поверив своим глазам, увидев такую низкую цену. Но, конечно, конфеты лишь похожи на них оформлением. На деле — другой бренд, хотя кондитерские изделия плюс-минус похожи. В общем, за 209 рублей – отличная покупка. Чувствуется, что они бюджетные, но никаких явных минусов назвать не могу.

Изначально я вообще-то искала мороженое, но тут случайно заметила новые полуфабрикаты. Все эти замороженные мини-пиццы уже давно пользуются популярностью, а теперь они появились и в "К&Б", да ещё и с разными вкусами. "Пепперони" показался мне новинкой. Сам полуфабрикат представлен в виде маленьких "пирожков" с колбасой и сыром. Пока не покупала, не могу оценить, но вижу, что на полках этот товар не залёживается.

