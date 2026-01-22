Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Как правильно хранить твердый сыр, чтобы он долго не портился — следую этим правилам уже сто лет

Как правильно хранить твердый сыр, чтобы он долго не портился — следую этим правилам уже сто летФото из архива "ПроГорода"

Сыр – один из фаворитов в моей личной гастрономической симфонии. Причем, я с одинаковым удовольствием наслаждаюсь как нежными, сливочными сортами, тающими во рту, так и пикантными, солеными представителями сырного мира. На моем канале вы найдете немало видеорецептов, где сыр играет одну из главных ролей – он практически всегда присутствует в моем доме, как верный компаньон.

Однако, стоит помнить, что сыр – продукт деликатный и требующий особого внимания к условиям хранения. Просто поместить его в холодильник и надеяться на долгое сохранение свежести – недостаточно. При несоблюдении правил сыр может быстро потерять свои вкусовые качества или даже испортиться.

Иногда я замечаю, что люди оставляют сыр прямо в полиэтиленовом пакете, в котором принесли его из магазина, а потом удивляются появлению плесени, липкости и неприятного запаха. Но корень проблемы, как правило, кроется именно в неправильном хранении, при условии, конечно, что в магазине условия хранения также были соблюдены.

Итак, какие рекомендации существуют для хранения твердого сыра?

Сыр – это натуральный кисломолочный продукт, которому необходим постоянный доступ к кислороду. Кисломолочные бактерии, входящие в его состав, продолжают свою активную работу, позволяя сыру "дышать" и менять свои характеристики с течением времени.

При этом, сыру нужна определенная влажность. Полиэтилен создает эффект парника, удерживая избыточную влагу, но совершенно не пропускает воздух. В такой среде сыр быстро закисает, становится липким и покрывается нежелательным налетом. Это как держать комнатное растение в герметичном пакете – рано или поздно оно задохнется.

В то же время, оставлять сыр без какой-либо обертки тоже не стоит – он быстро высохнет и покроется твердой корочкой. Это как забыть на ночь хлеб на столе – к утру он станет черствым и невкусным.

Оптимальным решением является оборачивание сыра в гигроскопичную бумагу, которая будет впитывать излишки влаги, и помещение этого кусочка в контейнер с небольшим отверстием для циркуляции воздуха. Представьте себе, что сыр – это нежный цветок, которому нужен баланс между влагой и воздухом для сохранения свежести.

Вощеная кулинарная бумага (пергамент) также прекрасно подходит для этой цели. Если обернуть сыр в два слоя такой бумаги, то можно обойтись и без сырницы или контейнера.

Специальные сырницы со стеклянными колпаками также хорошо справляются с задачей. Колпак, хоть и прилегает к основанию, но не настолько плотно, как крышка контейнера с резиновым уплотнителем, что обеспечивает необходимый воздухообмен.

Использовать металлические или пластиковые сырницы и контейнеры не рекомендуется. Лучше всего отдать предпочтение стеклянным, эмалированным или деревянным емкостям.

Бумажную обертку следует менять каждые 3-4 дня, особенно если вы приобрели большой кусок сыра для длительного хранения. Это как регулярно менять воду в вазе с цветами, чтобы они оставались свежими как можно дольше.

Я помню, как в детстве, когда у нас не было специальной бумаги, мама заворачивала сыр в чистую марлю и складывала в эмалированную кастрюлю. Семья у нас была большая, продуктов покупали много, и моя мама умела их правильно хранить. Это был проверенный временем метод, передаваемый из поколения в поколение, как секрет приготовления идеального пирога.

Оптимальная температура для хранения сыра – 4-7 градусов, а влажность в холодильной камере должна быть не менее 85%. Не рекомендуется размещать сыр вблизи морозильной камеры или на дверце холодильника из-за нестабильной температуры.

Специалисты по сыру также советуют хранить разные сорта сыра отдельно друг от друга. Сыр обладает свойством впитывать запахи, поэтому не стоит держать его рядом с продуктами с интенсивными ароматами, такими как чеснок или копчености. Это как держать духи и продукты в одном шкафу – ароматы смешаются, и результат будет непредсказуемым.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете сохранить твердый сыр в холодильнике до 15 дней. В цельной, неповрежденной заводской упаковке, сыр может храниться до 2 месяцев.

Наслаждайтесь вкусом любимого сыра как можно дольше!

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+