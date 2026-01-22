Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Названы самые популярные детские имена в Сыктывкаре

Названы самые популярные детские имена в СыктывкареФото из архива "ПроГорода"

Итак, в начале 2026 года Республика Коми пополнилась новыми гражданами, а вместе с ними – и уникальным калейдоскопом имен. В то время как одни родители стремятся подчеркнуть индивидуальность своего ребенка, выбирая редкие и необычные имена, другие отдают предпочтение проверенной временем классике.

Среди "редких птиц" имен, появившихся в Коми в первые дни нового года, выделяются Яромир, Платон, Марьяна, Эмилия и Тамерлан. Яромир – имя, звучащее как эхо древнеславянской истории, словно призывающее к миру и славе. Платон – имя, отсылающее к великому философу, символизирующее мудрость и интеллект. Марьяна – имя, сочетающее в себе нежность и силу, будто предвещающее яркую и насыщенную жизнь. Эмилия – имя с европейским шармом, ассоциирующееся с элегантностью и утонченностью. И, конечно же, Тамерлан – имя, пронизанное духом великих завоеваний и лидерства, уже однажды засветившееся в списках редких имен Коми в 2017 году и вновь вернувшееся на волне интереса к историческим корням.

В противовес этой тенденции, существует и другая – стремление к стабильности и традициям. Имена Мария, Полина, Аврора и Алиса стали фаворитами для родителей, выбирающих имена для своих новорожденных дочерей. По пять маленьких Марий, Полин, Аврор и Алис появились на свет, словно подтверждая незыблемость классических ценностей. Мария – имя, наполненное благородством и добротой, одно из самых распространенных и почитаемых в мире. Полина – имя, звучащее нежно и мелодично, как песня русской души. Аврора – имя, ассоциирующееся с утренней зарей и началом новой жизни. Алиса – имя, полное загадок и приключений, отсылающее к сказочному миру Льюиса Кэрролла. Среди мальчиков же традиционно лидируют имена Михаил и Тимофей – имена, символизирующие силу, мужество и верность традициям.

Выбор имени для ребенка – это всегда ответственный и волнующий момент. Это не просто набор звуков, а своеобразный код, который будет сопровождать человека на протяжении всей жизни. Он может влиять на его характер, судьбу и даже восприятие окружающих. В Коми в начале 2026 года родители сделали свой выбор, подарив своим детям имена, отражающие разнообразие культурных традиций и личные предпочтения, – от редких и необычных до классических и проверенных временем. И каждая из этих историй, запечатленных в реестре ЗАГС, является уникальным отражением времени и стремлений нового поколения.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+