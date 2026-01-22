Названы самые популярные детские имена в Сыктывкаре
- 12:06 22 января
- Иван Скоробогатов
Итак, в начале 2026 года Республика Коми пополнилась новыми гражданами, а вместе с ними – и уникальным калейдоскопом имен. В то время как одни родители стремятся подчеркнуть индивидуальность своего ребенка, выбирая редкие и необычные имена, другие отдают предпочтение проверенной временем классике.
Среди "редких птиц" имен, появившихся в Коми в первые дни нового года, выделяются Яромир, Платон, Марьяна, Эмилия и Тамерлан. Яромир – имя, звучащее как эхо древнеславянской истории, словно призывающее к миру и славе. Платон – имя, отсылающее к великому философу, символизирующее мудрость и интеллект. Марьяна – имя, сочетающее в себе нежность и силу, будто предвещающее яркую и насыщенную жизнь. Эмилия – имя с европейским шармом, ассоциирующееся с элегантностью и утонченностью. И, конечно же, Тамерлан – имя, пронизанное духом великих завоеваний и лидерства, уже однажды засветившееся в списках редких имен Коми в 2017 году и вновь вернувшееся на волне интереса к историческим корням.
В противовес этой тенденции, существует и другая – стремление к стабильности и традициям. Имена Мария, Полина, Аврора и Алиса стали фаворитами для родителей, выбирающих имена для своих новорожденных дочерей. По пять маленьких Марий, Полин, Аврор и Алис появились на свет, словно подтверждая незыблемость классических ценностей. Мария – имя, наполненное благородством и добротой, одно из самых распространенных и почитаемых в мире. Полина – имя, звучащее нежно и мелодично, как песня русской души. Аврора – имя, ассоциирующееся с утренней зарей и началом новой жизни. Алиса – имя, полное загадок и приключений, отсылающее к сказочному миру Льюиса Кэрролла. Среди мальчиков же традиционно лидируют имена Михаил и Тимофей – имена, символизирующие силу, мужество и верность традициям.
Выбор имени для ребенка – это всегда ответственный и волнующий момент. Это не просто набор звуков, а своеобразный код, который будет сопровождать человека на протяжении всей жизни. Он может влиять на его характер, судьбу и даже восприятие окружающих. В Коми в начале 2026 года родители сделали свой выбор, подарив своим детям имена, отражающие разнообразие культурных традиций и личные предпочтения, – от редких и необычных до классических и проверенных временем. И каждая из этих историй, запечатленных в реестре ЗАГС, является уникальным отражением времени и стремлений нового поколения.
