Названы самые популярные детские имена в Сыктывкаре

Итак, в начале 2026 года Республика Коми пополнилась новыми гражданами, а вместе с ними – и уникальным калейдоскопом имен. В то время как одни родители стремятся подчеркнуть индивидуальность своего ребенка, выбирая редкие и необычные имена, другие отдают предпочтение проверенной временем классике.

Среди "редких птиц" имен, появившихся в Коми в первые дни нового года, выделяются Яромир, Платон, Марьяна, Эмилия и Тамерлан. Яромир – имя, звучащее как эхо древнеславянской истории, словно призывающее к миру и славе. Платон – имя, отсылающее к великому философу, символизирующее мудрость и интеллект. Марьяна – имя, сочетающее в себе нежность и силу, будто предвещающее яркую и насыщенную жизнь. Эмилия – имя с европейским шармом, ассоциирующееся с элегантностью и утонченностью. И, конечно же, Тамерлан – имя, пронизанное духом великих завоеваний и лидерства, уже однажды засветившееся в списках редких имен Коми в 2017 году и вновь вернувшееся на волне интереса к историческим корням.