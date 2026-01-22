Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Нельзя говорить людям, что у вас все хорошо - и вот почему: беда нагрянет неожиданно - запомните на всю жизнь

Нельзя говорить людям, что у вас все хорошо - и вот почему: беда нагрянет неожиданно - запомните на всю жизньФото из архива "Про Города"

В эпоху социальных сетей, где каждый шаг становится поводом для публикации, тишина вокруг личных достижений приобретает особую ценность. Это не значит, что нужно уйти в затворничество, а скорее – научиться осознанному подходу к тому, кому, что и зачем мы рассказываем. Как будто речь идет о сокровенном рецепте, который не стоит раскрывать каждому встречному.

Почему не стоит превращать свою жизнь в реалити-шоу?

Стремление делиться победами — это абсолютно нормально, ведь одобрение активизирует выработку дофамина, гормона удовольствия. Но эта кратковременная эйфория может обернуться долгосрочными проблемами. Это как переедание сладкого: сначала приятно, а потом – угрызения совести.

Лишнее внимание – лишние ожидания

Стоит рассказать о повышении, как тут же становишься объектом пристального внимания. К поздравлениям прилагаются неизбежные вопросы о зарплате, просьбы о помощи и завышенные требования к результатам. Это подобно тому, как после удачного дебюта в спорте на тебя возлагают надежды на олимпийское золото. Когда успех остается в узком кругу, у тебя есть пространство для маневра, возможность адаптироваться и расти без лишней суеты.

Сравнение – яд для отношений

Люди, как ни крути, сравнивают свои достижения с чужими. Даже самый искренний друг может почувствовать укол зависти, увидев твой триумф. Это создает невидимую дистанцию, которую потом сложно преодолеть. Сохраняя новость при себе, ты бережешь нервы окружающих и поддерживаешь гармонию в отношениях. Это как не выставлять напоказ дорогое украшение в компании людей, которые не могут себе этого позволить.

Шум привлекает ненужное давление

Публичный успех создает иллюзию безупречности, как будто ты супергерой без слабых мест. Любая последующая неудача или изменение планов воспринимаются как провал, а каждое решение – как предательство ожиданий. Тихие достижения, напротив, позволяют гибко менять стратегию, не отчитываясь перед каждым зрителем. Это свобода действовать, как шахматист, не раскрывающий свои ходы противнику.

Принципы осознанной закрытости: мудрость веков

Народная мудрость и наблюдения психологов предлагают ценные ориентиры для тех, кто ценит личное пространство и стремится к гармонии.

"Делай добро и бросай его в воду"

Истинная ценность поступка не зависит от аплодисментов. Если твоя мотивация – лишь одобрение, то и удовлетворение будет недолгим. Это как сажать дерево ради лайков в Instagram, а не ради чистого воздуха.

"Хочешь продолжения – не рассказывай никому о начале"

Любое новое дело требует энергии и концентрации. Делясь планами, ты распыляешь внутренние ресурсы, которые лучше направить на реализацию замысла. Это как разглашать секрет фокуса до его исполнения – магия исчезает.

"Чужая жизнь, как чужие окна"

За безупречными картинками в социальных сетях часто скрываются проблемы и трудности. Помня об этом, проще отказаться от соблазна создавать идеальный образ для внешнего потребления. Это как смотреть на чужой праздник через стекло – не всегда видно, что происходит за кулисами.

"Есть только два плеча, на которые можно положиться"

Опора на собственные силы дает прочную основу, не зависящую от чужого мнения. Внутренняя уверенность ценится намного выше, чем мимолетные похвалы извне. Это как построить дом на собственном прочном фундаменте, а не на песке чужих обещаний.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+