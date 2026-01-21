Дивный яркий многолетник заполонит сад красными шапками соцветий: можно не поливать, не кормить - живет сам по себе
Этот многолетний суккулент – идеальный выбор для занятых садоводов, ценящих естественную красоту. С середины лета до наступления холодов он преобразит ваш сад в красочный пейзаж, где винные стебли и насыщенная зелень листвы служат эффектным фоном для рубиновых соцветий. И все это без особых хлопот!
Седум «Red Cauli» – растение с характером и меняющейся внешностью, неизменно сохраняющее свою декоративность. Весной молодые ростки напоминают экзотический суккулент с пурпурно-малиновыми стеблями и мясистыми листьями, отливающими бирюзово-зеленым цветом с лиловым оттенком. В период с июля по октябрь распускаются густые щитковидные соцветия яркого алого цвета, напоминающие миниатюрные костры, привлекающие пчел и бабочек. Осенью и зимой куст не теряет форму, а засохшие соцветия, покрытые инеем, выглядят волшебно.
Почему стоит посадить «Red Cauli»?
- Почва: предпочитает бедную, песчаную или каменистую почву. На плодородных почвах теряет свою компактную форму.
- Полив: достаточно одного полива в 10 дней даже при сорокаградусной жаре. В дождливое лето полив не требуется.
- Подкормки: достаточно одной подкормки минеральным удобрением для суккулентов за сезон.
Устойчив к палящему солнцу, ветру и бедным почвам. Прекрасно зимует без укрытия даже в суровых условиях Сибири (зона морозостойкости 3).
Яркие «шапки» цветут долго (3–4 месяца), не осыпаясь и не выгорая. После первых заморозков соцветия приобретают бронзовый оттенок.
Секреты выращивания:
- Не заглубляйте корневую шейку при посадке.
- Слегка уплотните почву после посадки и полейте один раз.
- Замульчируйте почву камнями, чтобы предотвратить рост сорняков и подчеркнуть красоту листвы.
Седум «Red Cauli» легко размножается тремя способами:
- Делением куста (апрель-май): выкопайте куст, разделите корневище на части с 2–3 почками и посадите.
- Черенкованием (июнь-июль): нарежьте черенки длиной 10 см, подсушите их в течение суток и посадите в песок. Укоренение происходит за 2–3 недели.
- Семенами (редко): посейте семена в контейнеры, не засыпая землей. Всходы появятся через 2–3 недели.
