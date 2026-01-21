Дивный яркий многолетник заполонит сад красными шапками соцветий: можно не поливать, не кормить - живет сам по себе

Логотип новостного портала Прогород
Дивный яркий многолетник заполонит сад красными шапками соцветий: можно не поливать, не кормить - живет сам по себеСоздано в Шедевруме

Этот многолетний суккулент – идеальный выбор для занятых садоводов, ценящих естественную красоту. С середины лета до наступления холодов он преобразит ваш сад в красочный пейзаж, где винные стебли и насыщенная зелень листвы служат эффектным фоном для рубиновых соцветий. И все это без особых хлопот!

Седум «Red Cauli» – растение с характером и меняющейся внешностью, неизменно сохраняющее свою декоративность. Весной молодые ростки напоминают экзотический суккулент с пурпурно-малиновыми стеблями и мясистыми листьями, отливающими бирюзово-зеленым цветом с лиловым оттенком. В период с июля по октябрь распускаются густые щитковидные соцветия яркого алого цвета, напоминающие миниатюрные костры, привлекающие пчел и бабочек. Осенью и зимой куст не теряет форму, а засохшие соцветия, покрытые инеем, выглядят волшебно.

Почему стоит посадить «Red Cauli»?

  • Почва: предпочитает бедную, песчаную или каменистую почву. На плодородных почвах теряет свою компактную форму.
  • Полив: достаточно одного полива в 10 дней даже при сорокаградусной жаре. В дождливое лето полив не требуется.
  • Подкормки: достаточно одной подкормки минеральным удобрением для суккулентов за сезон.

Устойчив к палящему солнцу, ветру и бедным почвам. Прекрасно зимует без укрытия даже в суровых условиях Сибири (зона морозостойкости 3).

Яркие «шапки» цветут долго (3–4 месяца), не осыпаясь и не выгорая. После первых заморозков соцветия приобретают бронзовый оттенок.

Секреты выращивания:

  • Не заглубляйте корневую шейку при посадке.
  • Слегка уплотните почву после посадки и полейте один раз.
  • Замульчируйте почву камнями, чтобы предотвратить рост сорняков и подчеркнуть красоту листвы.

Седум «Red Cauli» легко размножается тремя способами:

  1. Делением куста (апрель-май): выкопайте куст, разделите корневище на части с 2–3 почками и посадите.
  2. Черенкованием (июнь-июль): нарежьте черенки длиной 10 см, подсушите их в течение суток и посадите в песок. Укоренение происходит за 2–3 недели.
  3. Семенами (редко): посейте семена в контейнеры, не засыпая землей. Всходы появятся через 2–3 недели.

