Дивный яркий многолетник заполонит сад красными шапками соцветий: можно не поливать, не кормить - живет сам по себе

Этот многолетний суккулент – идеальный выбор для занятых садоводов, ценящих естественную красоту. С середины лета до наступления холодов он преобразит ваш сад в красочный пейзаж, где винные стебли и насыщенная зелень листвы служат эффектным фоном для рубиновых соцветий. И все это без особых хлопот!

Седум «Red Cauli» – растение с характером и меняющейся внешностью, неизменно сохраняющее свою декоративность. Весной молодые ростки напоминают экзотический суккулент с пурпурно-малиновыми стеблями и мясистыми листьями, отливающими бирюзово-зеленым цветом с лиловым оттенком. В период с июля по октябрь распускаются густые щитковидные соцветия яркого алого цвета, напоминающие миниатюрные костры, привлекающие пчел и бабочек. Осенью и зимой куст не теряет форму, а засохшие соцветия, покрытые инеем, выглядят волшебно.