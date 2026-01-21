Теперь нельзя: в поездах запретили есть популярное блюдо россиян

Новая волна дискуссий захлестнула социальные сети и мессенджеры: в центре внимания – предложение о запрете еды в поездах как способ борьбы с неприятными запахами. Инициатива, озвученная в популярном телеграм-чате железнодорожных пассажиров, вызвала бурные споры и разделила общество на два лагеря. Манифест, призывающий отказаться от пищи в вагонах, чтобы избежать так называемого "запаха бедности", поднял вопросы о комфорте, культуре и даже социальной справедливости в поездах. В чём суть претензий? На что жалуются пассажиры?

Авторы манифеста выражают крайнее недовольство запахами, исходящими от еды в поездах, утверждая, что они портят атмосферу в вагонах. Особое раздражение вызывают запахи вареных яиц и лапши быстрого приготовления, которые, по мнению инициаторов, и ассоциируются с "запахом бедности."