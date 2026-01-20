В магазинах появился огромный «пластиковый» виноград из Китая: что это такое и можно ли его есть? Отвечает биолог

В магазинах появился диковинный фрукт – виноград "Шайн мускат". Крупные, словно сливы, ягоды с глянцевой, натянутой кожурой издалека напоминают скорее пластиковые муляжи, чем живой продукт. Что же это такое? Дерзкий эксперимент генетиков, фокус с "химическими" добавками или всего лишь триумф восточной селекции, покоривший мир своей необычностью? Давайте вместе приподнимем завесу тайны над этим виноградным феноменом.

Необычные гроздья с иероглифами на упаковке действительно и есть тот самый сорт "Шайн мускат". Выведенный в Японии еще в конце 80-х годов прошлого века, он быстро завоевал сердца и желудки жителей Китая и Южной Кореи. Теперь этот "японец" добрался и до российских супермаркетов, в основном, до крупных сетевых. Представьте себе: виноград совершил кругосветное путешествие, чтобы оказаться на наших столах.

Продавцы отмечают повышенный интерес к этому фрукту. Покупателей, как магнитом, притягивает его нестандартная внешность: крупные, идеально ровные ягоды совершенно без косточек. Стоимость варьируется в пределах 330 — 400 рублей за килограмм. Но вот на рынках или у местных фермеров такую экзотику не встретишь: российские виноградари считают, что выращивание "Шайн муската" в нашем климате – дело хлопотное, затратное и, в конечном счете, экономически неоправданное.

"Этот сорт капризен и требует особого ухода, – делится опытом волгоградский агроном Сергей Гусев. – В России он приживается плохо. Грозди, конечно, выглядят впечатляюще, но по вкусу он, на мой взгляд, уступает нашим местным сортам".

"Пластиковый" виноград: не вреден ли он для здоровья?

Несмотря на свой "синтетический" вид, биологи уверяют: "Шайн мускат" абсолютно безопасен для употребления. "Дело не в химическом составе, а в особом строении его клеток, – объясняет специалист по растениям Ирина Горбунова. – Толстая кожура и плотная мякоть позволяют ягодам дольше оставаться свежими и без проблем переносить долгую транспортировку". Это как сравнить обычный автомобиль с бронированным: у "Шайн муската" – более надежная защита.

"Вкус у него нежный и сладкий, с едва уловимым мускатным ароматом, – добавляет Ирина. – Ягоды просто непривычно большого размера. Если продукт официально поступил в продажу, значит, он успешно прошел все необходимые проверки". Эксперты напоминают, что ни один сорт винограда, увы, не застрахован от остаточного присутствия агрохимикатов в случае нарушения технологии выращивания. Но сертифицированная продукция, поступающая в сетевые магазины, подвергается строгому контролю качества.

"Шайн мускат": что в нем особенного и почему он так популярен?

"Шайн мускат" – это типичный столовый сорт винограда, предназначенный для употребления в свежем виде, а не для производства вина. Его ягоды не содержат косточек, имеют упругую структуру, сладкий вкус и легкую кислинку. С точки зрения полезных свойств, "Шайн мускат" не сильно отличается от своих собратьев: он также богат витаминами, антиоксидантами и ресвератролом – веществом, благотворно влияющим на здоровье сосудов. Его главное отличие – в необычной внешности, в этом "глянцевом" лоске, который привлекает внимание покупателей.

"Пластиковый" виноград: мода на экзотику – надолго ли?

Некоторые блогеры-скептики предсказывают, что популярность "Шайн муската" может оказаться кратковременной. Эффектная внешность играет важную роль, но вкус, по мнению многих покупателей, достаточно нейтральный, ему не хватает яркого аромата и насыщенной сладости, присущих южным сортам. И все же, именно благодаря своей безупречной внешности этот виноград так популярен: аккуратные гроздья удобно упаковывать и продавать, а транспортировка практически не наносит ущерба ягодам. Это как сравнивать шикарный спорткар с надежной рабочей лошадкой: "Шайн мускат" берет не столько изысканным вкусом, сколько удобством и внешней привлекательностью.

Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также: