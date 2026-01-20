Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Бывший работник колбасного завода объяснил, на что стоит обращать внимание при покупке вареной колбасы в магазине

Бывший работник колбасного завода объяснил, на что стоит обращать внимание при покупке вареной колбасы в магазинеФото из архива "Про Города"

Выбор колбасы в современном супермаркете – это настоящее минное поле для покупателя. За красивыми обертками частенько скрываются продукты, напичканные соей, эмульгаторами и влагоудерживающими добавками, где о настоящем мясе остается лишь вспоминать. Чтобы не стать жертвой уловок производителей и выбрать действительно качественный продукт, я собрал воедино советы эксперта с 18-летним опытом в колбасном деле.

Золотое правило: мясо – всему голова

Если у вас есть такая возможность, отдайте предпочтение свежему мясу и приготовьте домашнюю колбасу. Это, поверьте, не только в разы вкуснее, но и значительно полезнее для здоровья. Колбаса, по сути, должна рассматриваться как быстрый перекус, а не как краеугольный камень рациона. А вот приготовив ее самостоятельно, вы будете на 100% уверены в составе и происхождении каждого ингредиента.

Секреты выбора колбасы в магазине

  1. Форма имеет значение. Берите целые батоны или сосиски без вакуумной упаковки. "Раздетый" продукт намного проще оценить визуально. Упаковка – это как макияж: умело скрывает недостатки. Поэтому лучше обращать внимание на открытые образцы, где все на виду.

  2. Этикетка – ваш союзник. Смотрите состав, как в открытую книгу. В начале списка должны гордо стоять натуральные ингредиенты: говядина или свинина, а не мясо птицы или, страшно сказать, мясо механической обвалки (МОМ). Вода должна плестись в конце списка, намекая на то, что продукт не содержит избыточной жидкости. Это как в парфюмерии: если спирт на первом месте, то это, скорее, одеколон, чем духи.

  3. ГОСТ – знак качества. Настоящая "Докторская" колбаса обязана соответствовать ГОСТ Р 52196-2011. Если же на упаковке красуется надпись "по-домашнему" или "ТУ", это может означать упрощенную рецептуру, что, увы, не всегда гарантирует высокое качество. Это как сравнивать картину, написанную по всем правилам классической живописи, и любительский набросок.

  4. Добавки: друг или враг? Некоторые добавки вполне допустимы, но от многих лучше держаться подальше. Например, нитрит натрия (Е250) – это, увы, почти норма, аскорбиновая кислота (Е300) – разрешена, но вот каррагинан (Е407) – нежелательный гость, так как он увеличивает влагу за счет непонятных добавок. Усилители вкуса, рожденные не в садах и огородах, а в химических лабораториях, тоже лучше обходить стороной.

  5. Внешний вид – зеркало души колбасы. Качественная колбаса должна обладать светло-розовым, нежным цветом, однородной структурой, без предательских пузырей и пленок. Оболочка из натуральной черевы – это огромный плюс, но не забывайте посматривать на срок хранения.

  6. Запах и вкус: доверяй своим чувствам. Настоящая колбаса должна источать приятный мясной аромат. Вкус должен быть умеренно соленым, без "химозных" привкусов и посторонних запахов. Если колбаса вызывает хоть малейшие сомнения по запаху, лучше оставить ее на прилавке.

Итог: как правильно сделать выбор

  • Стремитесь приобретать колбасу на развес, а не в вакуумной упаковке.
  • Не ленитесь и внимательно читайте состав, разыскивая заветную отметку ГОСТ.
  • Тщательно проверяйте внешний вид продукта, его аромат и срок годности.
  • Помните, что качественная колбаса, созданная из натуральных ингредиентов, не может стоить слишком дешево. Скупой, как известно, платит дважды.
  • Бегите подальше от добавок вроде каррагинана, которые позволяют удерживать 20% избыточной влаги, за которую заплатите из своего кармана.

Ваше здоровье начинается с внимательного изучения этикетки. Это поможет вам избежать ненужных добавок и сохранить бодрость и энергию. Не забывайте, что осознанный выбор продуктов – это верный путь к долгой и здоровой жизни.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+