Бывший работник колбасного завода объяснил, на что стоит обращать внимание при покупке вареной колбасы в магазине

Форма имеет значение. Берите целые батоны или сосиски без вакуумной упаковки. "Раздетый" продукт намного проще оценить визуально. Упаковка – это как макияж: умело скрывает недостатки. Поэтому лучше обращать внимание на открытые образцы, где все на виду.

Этикетка – ваш союзник. Смотрите состав, как в открытую книгу. В начале списка должны гордо стоять натуральные ингредиенты: говядина или свинина, а не мясо птицы или, страшно сказать, мясо механической обвалки (МОМ). Вода должна плестись в конце списка, намекая на то, что продукт не содержит избыточной жидкости. Это как в парфюмерии: если спирт на первом месте, то это, скорее, одеколон, чем духи.

ГОСТ – знак качества. Настоящая "Докторская" колбаса обязана соответствовать ГОСТ Р 52196-2011. Если же на упаковке красуется надпись "по-домашнему" или "ТУ", это может означать упрощенную рецептуру, что, увы, не всегда гарантирует высокое качество. Это как сравнивать картину, написанную по всем правилам классической живописи, и любительский набросок.

Добавки: друг или враг? Некоторые добавки вполне допустимы, но от многих лучше держаться подальше. Например, нитрит натрия (Е250) – это, увы, почти норма, аскорбиновая кислота (Е300) – разрешена, но вот каррагинан (Е407) – нежелательный гость, так как он увеличивает влагу за счет непонятных добавок. Усилители вкуса, рожденные не в садах и огородах, а в химических лабораториях, тоже лучше обходить стороной.

Внешний вид – зеркало души колбасы. Качественная колбаса должна обладать светло-розовым, нежным цветом, однородной структурой, без предательских пузырей и пленок. Оболочка из натуральной черевы – это огромный плюс, но не забывайте посматривать на срок хранения.