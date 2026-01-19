Надежная герметизация на века: чем заделать отверстие вокруг дымохода в кровле из шифера — смесь из 2 компонентов

Дымоход на шиферной крыше: как победить вечную протечку? Рецепт от бывалого строителя

Дымоход – традиционная "головная боль" для владельцев домов с шиферной крышей. Малейшая трещина, невидимая глазу щель – и дождевая вода, коварный снег, опавшая листва тут же находят путь внутрь, сея хаос и разрушение. Знакомо, правда? Многие по привычке тянутся за мешком цемента и песком. Но давайте посмотрим правде в глаза: песчано-цементный раствор – это как временная заплатка на старой одежде. Неизбежно появятся новые трещины, и протечки вернутся, как незваные гости на пикник.

Но не все так печально! Существует более надежное и долговечное решение, способное избавить вас от протечек возле дымохода навсегда. Секретом поделился Сергей Семыкин, строитель с многолетним стажем, на своем YouTube-канале. С его разрешения делюсь им с вами!