Купил в Светофоре красивый кусок мяса, а есть его не смогли. Что с ним не так – оно ведь не воняло. Делюсь опытом

И вот, очередная поездка на дачу, и взгляд машинально скользит по свиному прилавку "Светофора". Как зомбированный, просто проверяю ассортимент и цены. И тут… будто луч прожектора выхватил из полумрака вполне симпатичный кусок. Цена тоже не кусалась – 209 рублей. Хотел пройти мимо, но в голове будто что-то щелкнуло: "Возьми меня!".

Признаюсь честно – я не частый гость в "Светофоре", по крайней мере, когда дело касается мяса. Обычно заглядываю туда за укрывным материалом для грядок и грунтом для рассады – выходит ощутимо дешевле. Иногда, конечно, соблазняюсь на свинину для походных бутербродов, чтобы лишний раз не хватать колбасу. Но в последнее время меня не покидает ощущение, что грань между "химической" колбасой и куском свинины из бюджетного масс-маркета стремительно стирается. По сути, выбираешь между двумя разными видами "пустышек".

И я поддался импульсу. Расчет был прост: из костей сварю наваристый гороховый суп, а мякоть запеку в духовке. Безотходное производство!

Первым делом, уже дома, провел "обонятельный тест". Свинину из магазина часто выдает резкий, неприятный запах, который не перебить никакими маринадами, словно тухлый секрет. Но в этот раз запаха не было… вообще. Ни привычного мясного аромата, ни, тем более, зловония. Пахло "ничем". С одной стороны, облегчение, но, с другой – подозрительно. Как будто видишь идеально ровный газон – сразу думаешь, не искусственный ли?

Дальше – дело техники. Рукав для запекания, соль, перец, немного майонеза для румяной корочки и в духовку. В сыром виде мясо выглядело вполне пристойно, да и в запеченном – глаз радовался. Ожидание вознаграждения подогревало аппетит.

Первый кусок… и разочарование, как удар под дых. Мясо оказалось… безвкусным, словно жуешь вату, вымоченную в воде. Не противно, но и радости никакой. Вытащил из холодильника на следующий день, охладил, попробовал снова – результат тот же. Ни запаха, ни вкуса. Пустота.

Предложил продегустировать семейству. Они, немного пожевав, вежливо отказались. В итоге добротный кусок свинины, купленный с такими надеждами, кочевал несколько дней по полкам холодильника и в финале отправился на корм собаке. Хоть кому-то польза.

Подобные метаморфозы происходят не впервые. То свинина откровенно "благоухает", то, наоборот, превращается в безвкусную субстанцию, напоминающую вареную бумагу, словно неудачный эксперимент в химической лаборатории. Раньше подобное фиаско случалось с покупными полуфабрикатами шашлыка, запаянными в пакеты с маринадом. Тогда я списывал все на уксус и химические добавки, маскирующие недостатки исходного продукта. Теперь же оказалось, что и без маринада свинина может быть абсолютно пресной.

Забавно, но на рынке безвкусная свинина мне не попадалась, хотя утверждают, что и там продают ту же самую свинину из "Светофора", просто разделанную более привлекательно. Но рыночное мясо хотя бы пахнет мясом! Есть надежда, что и вкус будет.

Похоже, здесь работает тот же принцип, что и с горбушей: чем кривее и страшнее кусок свинины, чем больше в нем костей и прожилок, тем он вкуснее. А отшлифованный, "отфотошопленный" кусок, как правило, оказывается пуст. Как часто это бывает в жизни: снаружи – мишура, а внутри – вакуум.

Экспертное уточнение: Отсутствие вкуса у магазинной свинины может объясняться несколькими факторами. Во-первых, это порода. Свиньи, выведенные для быстрого набора массы, часто уступают во вкусе своим "традиционным" собратьям. Во-вторых, качество корма и условия содержания напрямую влияют на вкус мяса. Использование гормональных добавок и антибиотиков может негативно сказаться на вкусовых качествах. В-третьих, длительное хранение и заморозка приводят к потере вкуса.

Чтобы избежать покупки безвкусной свинины, обращайте внимание на внешний вид мяса (оно должно быть свежим, с равномерным распределением жира), запах (приятный мясной аромат), и не стесняйтесь брать куски с костями и прожилками. Кроме того, доверяйте проверенным продавцам. В конце концов, вкус – это не то, на чем стоит экономить.

