Цветоводы, внимание! Показываю, какие удобрения нашла для своих растений в новом завозе «Фикс Прайс»

Недавно, будто зачарованная, я оказалась в плену «Фикс Прайса», где прилавки, словно яркие клумбы, пестрели удобрениями и всевозможными средствами для растений. Будучи заядлым цветоводом, я не смогла устоять перед соблазном пополнить арсенал для своих зеленых питомцев. И сегодня, словно делясь сокровищами, я расскажу о своих находках.

Словно эликсир жизни для корней, стимулятор роста "Коренник" привлек мое внимание. Решив испытать его на своей капризной аглаонеме, переставшей расти, я применила средство строго по инструкции. И чудо свершилось: уже через неделю новые корни, словно маленькие ниточки, начали активно пробиваться, а сама аглаонема, словно воспрянув духом, зазеленела ярче.

"Биогумат" – словно витаминный комплекс в капсулах – стал еще одним открытием. Это гуминовое удобрение, универсальное, как солдат швейцарской гвардии, подходит для всех культур. Больше не нужно мучиться с отмериванием порошка: достаточно просто вставить капсулу в горшок, и растение, словно маленький гурман, получает питание постепенно.

Универсальная добавка "Триолит", словно телохранитель, защитит растения от болезней. Эта субстратная добавка с биозащитным эффектом не только удерживает влагу, словно заботливая няня, но и защищает растения от коварных грибков. Ее можно добавлять как в обычную землю, так и в горшечные смеси, не опасаясь повредить корни, словно пересаживая спящего младенца.

Для защиты от болезней я выбрала "Тетрис" – своего рода отряд спецназа из трех штаммов триходермы. Он, словно опытный детектив, борется с гнилью, увяданием, бактериозом и черной ножкой. После обработки растения стали выглядеть крепче, словно закаленные в боях, а риск заражения снизился в разы.

Почвобрикет, словно конструктор для пересадки, облегчает этот процесс. Он отлично удерживает влагу, словно губка, и делает пересадку чистой и аккуратной, как в операционной. Особенно удобен для крупных горшков: земля не рассыпается, словно песок сквозь пальцы, а корни остаются в целости и сохранности.

Не могла я пройти мимо "Морского коктейля" – универсального водорастворимого удобрения, словно глотка свежего воздуха для растений.

Для своих орхидей, этих утонченных аристократок растительного мира, я выбрала питательный грунт, специально разработанный для эпифитов. Он легкий, как перышко, хорошо дренирует и позволяет корням свободно дышать, словно на морском побережье.

И, наконец, маленькая, но такая полезная находка – коврик для пересадки растений. С ним земля не разлетается по кухне, словно мелкие искры, а процесс пересадки становится комфортным и приятным, как чаепитие в саду.

Каждый раз, открывая новый пакет с удобрением, я чувствую себя алхимиком, превращающим обычную землю в эликсир жизни для моих растений. Уход за ними, словно захватывающая книга, становится все интереснее с каждой новой страницей.

