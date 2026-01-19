Логотип новостного портала Прогород
Забыла о жареной рыбе. Готовлю норвежскую запеканку с лососем — нежное и полезное наслаждение

Иногда возникает желание ощутить нежный вкус рыбы, избежав лишнего масла и долгих часов у плиты. Запеканка из лосося со шпинатом – словно билет в мир гастрономического удовольствия, где нежное филе лосося, полезный шпинат и сливочный соус сплетаются в легкую, но сытную симфонию вкуса, богатую белком и витаминами. В процессе запекания ингредиенты обмениваются ароматами, образуя аппетитную золотистую корочку из сыра, превращая простой набор продуктов в изысканное блюдо, достойное королевского стола.

Для создания этого кулинарного чуда понадобятся:

  • 500 г филе лосося (как свежий морской бриз).
  • 300 г свежего шпината (словно изумрудные листья в саду).
  • 300 мл сливок 20% (как нежное облако).
  • 150 г твердого сыра (например, гауда, как кусочек солнца).
  • 1 луковица (как ароматный проводник вкуса).
  • 2 ст. л. сливочного масла (для шелковистости и аромата).
  • 1 ст. л. муки (для густоты соуса).
  • Соль, белый перец, мускатный орех (щепотка волшебства).

Процесс волшебства:

  1. Разогрейте духовку до 190 °C, создав уютное пространство для блюда.
  2. Шпинат обдайте кипятком и отожмите, сохранив его яркость и свежесть.
  3. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до прозрачности, затем добавьте муку, перемешайте, влейте сливки и доведите до загустения, как художник пишет картину, создавая идеальный соус. Приправьте солью, белым перцем и мускатным орехом, добавив изысканность.
  4. Лосось нарежьте кубиками, приготовив его к встрече с другими ингредиентами.
  5. В форму для запекания выложите шпинат, затем рыбу и равномерно залейте сливочным соусом.
  6. Посыпьте тертым сыром, словно снегом, укрывая блюдо.
  7. Запекайте 25–30 минут до золотистого верха, наблюдая, как рождается кулинарный шедевр.

Подавайте запеканку горячей с отварным молодым картофелем или свежим хлебом, дополняя трапезу, как прекрасную мелодию изысканным аккомпанементом.

