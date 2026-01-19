Логотип новостного портала Прогород
Куда нужно сыпать лимонную кислоту: в барабан или в отсек для порошка – очистите стиралку от накипи раз и навсегда

Куда нужно сыпать лимонную кислоту: в барабан или в отсек для порошка – очистите стиралку от накипи раз и навсегдаФото из архива "Про Города"

Стиральная машина, как нежный цветок, требует заботы, и один из главных врагов её здоровья – известковый налёт, как предупреждают мастера по ремонту бытовой техники.

Накипь, подобно панцирю, нарастает на нагревательном элементе (ТЭНе), заставляя машину потреблять больше энергии, перегружает двигатель и в конечном итоге может привести к поломке всей системы. Самым эффективным и щадящим решением специалисты называют лимонную кислоту, доступную в любом магазине, как надежное средство.

Почему лимонная кислота?

В отличие от агрессивных химических составов, лимонная кислота действует точечно и бережно. Её кристаллы, словно маленькие солдаты, вступают в реакцию с солями кальция и магния (основой накипи), растворяя их, но не повреждая пластиковые детали и резиновые уплотнители бака. Это экологичный и экономичный вариант поддержания техники в рабочем состоянии, как эликсир молодости.

Пошаговая инструкция очистки:

  1. Подготовка: убедитесь, что барабан пуст, как карман перед дальней дорогой.
  2. Дозировка: для профилактики достаточно 100–150 граммов лимонной кислоты (около 4–5 столовых ложек без горки). При толстом слое накипи можно увеличить количество до 200 граммов.
  3. Загрузка: насыпьте порошок в барабан или в отсек для моющих средств. Некоторые считают, что первый способ эффективнее.
  4. Запуск цикла: включите самую долгую программу стирки с максимальной температурой – 90–95°C. Высокая температура усиливает процесс растворения отложений, как кипяток – заваривание чая.
  5. Контроль: в процессе работы могут возникнуть постукивания или шуршание - это отслаивающиеся кусочки накипи. При громком гуле или стуке, прекратите программу и проверьте сливной фильтр на предмет крупных фрагментов, как при засоре в трубах.

Что делать после завершения программы?

После окончания цикла протрите резиновую манжету по внутреннему контуру, где скапливается грязь и влага. Лоток для порошка промойте под струёй воды, как после использования красок. Оставьте дверцу и нишу для лотка открытыми на 8–12 часов для просушки, чтобы не появился затхлый запах, как при сушке белья на свежем воздухе.

Оптимальная периодичность:

  • При жёсткой воде и частых стирках чистку проводите раз в квартал.
  • При средней жёсткости – каждые полгода.
  • При мягкой воде достаточно одной чистки в год.

Эта простая и недорогая процедура – инвестиция в долголетие вашей машины, как забота о здоровье. Она снижает потребление электричества, предотвращает поломки и экономит семейный бюджет от неожиданных затрат на ремонт, как рассказывает автор дзен-канала.

