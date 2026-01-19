Логотип новостного портала Прогород
Ставлю на подоконник одну вещь – есть в каждом доме, становится тепло даже в лютый мороз и пахнет сибирским лесом

Ставлю на подоконник одну вещь – есть в каждом доме, становится тепло даже в лютый мороз и пахнет сибирским лесом

Холод с улицы часто проникает в дом, обесценивая усилия отопления. Не обязательно тратить большие деньги на замену окон. Существует бюджетный способ утепления, который можно реализовать своими руками, как секретом поделился один из блогеров Яндекс.Дзен.

Для работы понадобятся:

  • Мягкая фланель (подойдет старая рубашка или детская пеленка, словно напоминающая о теплых моментах детства).
  • Молния длиной 30–50 см.
  • Сосновые иголки для наполнителя (словно из самого сердца леса).

Пошаговая инструкция:

  1. Выкроите из ткани прямоугольник шириной 15–20 см и длиной, соответствующей ширине подоконника.
  2. Сшейте ткань по длинной стороне, сформировав "рукав".
  3. Вшейте молнию с одной стороны для удобной замены наполнителя.
  4. Наполните чехол сосновыми иголками через открытую молнию, максимально плотно.
  5. Закройте молнию и уложите валик на стык окна и подоконника.

Как это работает:

Хвоя создает плотный барьер на пути холодного воздуха, словно невидимый щит. В отличие от поролона, сосновые иголки не слёживаются, сохраняя упругость, как хороший матрасс. Природный аромат сосны наполняет комнату теплом и уютом, словно прогулка по сосновому бору. Когда аромат ослабевает, достаточно заменить наполнитель через молнию, как заправить подушку новым пухом.

Этот способ идеально подходит для семей с детьми и владельцев домашних животных, так как в утеплителе используются только натуральные материалы. Попробуйте, и результат удивит: в комнате станет тепло и свежо, без больших затрат, как будто природа сама позаботилась о комфорте вашего дома.

