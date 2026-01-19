Логотип новостного портала Прогород
Омар Хайям рассказал о том, как защититься от беды – четверостишие о сути счастья

Омар Хайям – имя, звучащее эхом сквозь века. Поэт, математик, философ и астроном, он подарил миру рубаи – емкие четверостишия, полные размышлений о жизни, любви, смерти и природе человека. Их мудрость не теряет актуальности и сегодня.

Вопрос счастья волновал людей всегда. В каждом обществе живет страх перед бедами и страданиями, поиск способов их избежать. Хайям же полагал, что корень многих бед кроется в самом человеке.

"Молчание — защита от многих бед, А пустые разговоры — всегда во вред. Язык у человека невелик, Но скольких он жизней уже надломил!"

В этих строках – напоминание о силе молчания. Мы часто забываем, что слова, подобно острому клинку или целительному бальзаму, обладают огромной властью.

Вспомните, как речь вдохновляла на подвиги или, наоборот, повергала в уныние. Слова меняют ход истории, ранят, унижают, разрушают. Осознанное общение – ключ к гармонии. Бессмысленная болтовня становится злейшим врагом.

Психологи советуют держать свои планы при себе. Когда мы озвучиваем мечту, мозг воспринимает ее как реализованную, снижая мотивацию и приводя к разочарованию, словно воздушный шарик, выпустивший весь воздух.

"Не выносите сор из избы" – гласит народная мудрость. Чем меньше посторонних знают о семейных проблемах, тем крепче союз. Молчание сохраняет гармонию, подобно тихой гавани, оберегающей корабль от шторма.

Хайям учит осознанности в словах и поступках. Молчание – надежный щит в мире словесного хаоса. Истинное счастье исходит не от внешних обстоятельств, но от внутреннего мира, от умения управлять мыслями и эмоциями, словно садовник, ухаживающий за своим садом.

