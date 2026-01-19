Омар Хайям рассказал о том, как защититься от беды – четверостишие о сути счастья

Создано в Шедевруме

Омар Хайям – имя, звучащее эхом сквозь века. Поэт, математик, философ и астроном, он подарил миру рубаи – емкие четверостишия, полные размышлений о жизни, любви, смерти и природе человека. Их мудрость не теряет актуальности и сегодня. Вопрос счастья волновал людей всегда. В каждом обществе живет страх перед бедами и страданиями, поиск способов их избежать. Хайям же полагал, что корень многих бед кроется в самом человеке.

"Молчание — защита от многих бед, А пустые разговоры — всегда во вред. Язык у человека невелик, Но скольких он жизней уже надломил!"