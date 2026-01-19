Логотип новостного портала Прогород
Неожиданный рейтинг от Роскачества: эти российские макароны обошли итальянские - названы лучшие марки

Как избежать превращения спагетти в липкую массу? Дело не всегда в кулинарных навыках, а в составе продукта. Эксперты Роскачества провели масштабное исследование, развенчав мифы и предоставив рекомендации по выбору качественной пасты.

В основе всего — зерно. Главное отличие хорошей пасты от плохой — в муке. Золотой стандарт — макароны из твердых сортов пшеницы, обозначенные как "группа А" по ГОСТу или "durum" на упаковке.

Зерно твердой пшеницы имеет плотную, почти стекловидную структуру на изломе. Оно богато белком (клейковиной) и содержит мало крахмала. При варке такой пасты белок создает упругий каркас, крахмала выделяется немного, вода остается прозрачной, и спагетти не слипаются, как звенья хорошо сплетенной цепи.

Макароны из мягкой пшеницы, которая обычно используется для выпечки хлеба, ведут себя иначе. Рыхлое зерно содержит много крахмала, который в кипятке превращается в клейстер и обильно вымывается, делая воду мутной. Эта липкая масса склеивает макароны в неаппетитный комок. Недобросовестные производители добавляют такую муку, чтобы снизить себестоимость.

Результаты исследования Роскачества показали, что репутация итальянской пасты как лучшей — не всегда оправдана. Российские бренды, такие как "Шебекинские", "Добродея" и Makfa, получили высшие баллы и Знак качества, подтвердив, что качество зависит от соблюдения рецептуры, а не от места производства.

Аутсайдерами стали "Ашан", Ozon fresh и Baisad, в составе которых обнаружили более 25% муки из мягкой пшеницы, обрекая макароны на слипание.

Как выбрать качественную пасту:

Ищите на упаковке надпись "из твердых сортов пшеницы" или "группа А". Обратите внимание на цвет и поверхность. Качественная паста имеет ровный кремовый или золотистый цвет и гладкую поверхность. Слишком белый цвет, шероховатости, темные точки или неестественная гладкость — повод насторожиться. Послушайте упаковку. При встряхивании должен быть слышен тихий шелест и легкий стук цельных изделий. Хруст множества обломков говорит о нарушениях в процессе сушки или плохом качестве.

