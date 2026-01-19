Неожиданный рейтинг от Роскачества: эти российские макароны обошли итальянские - названы лучшие марки

Как избежать превращения спагетти в липкую массу? Дело не всегда в кулинарных навыках, а в составе продукта. Эксперты Роскачества провели масштабное исследование, развенчав мифы и предоставив рекомендации по выбору качественной пасты. В основе всего — зерно. Главное отличие хорошей пасты от плохой — в муке. Золотой стандарт — макароны из твердых сортов пшеницы, обозначенные как "группа А" по ГОСТу или "durum" на упаковке.

Зерно твердой пшеницы имеет плотную, почти стекловидную структуру на изломе. Оно богато белком (клейковиной) и содержит мало крахмала. При варке такой пасты белок создает упругий каркас, крахмала выделяется немного, вода остается прозрачной, и спагетти не слипаются, как звенья хорошо сплетенной цепи.