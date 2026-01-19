Зачем в Магните, Пятерочке и Дикси стоят кассы, которые никогда не работают?

Разговорившись с сотрудником "Магнита" у входа, я узнал, что за фасадом конкуренции между "Магнитом", "Пятерочкой" и "Дикси" скрывается схожая внутренняя структура. Бюрократия, скромные зарплаты и экономия на всем — общие черты этих торговых сетей.

Когда замираешь в очереди, невольно возникает вопрос: "Зачем столько касс, если работает одна?" В такие моменты легко представить, как остальные сотрудники наслаждаются чаем в подсобке, пока ты томишься в ожидании. Так думал и я, пока случайный разговор не изменил мое представление о ситуации.

Но зачем, несмотря на все это, сети тратят деньги на установку дополнительных касс, каждая из которых обходится примерно в 300 тысяч рублей? Оказывается, причины есть.

Представьте будущий магазин "Магнит" или "Пятерочка". Его проект разрабатывается, исходя из норм, определяющих количество касс на каждые 100 квадратных метров площади.

Дополнительные кассы нужны для внесения нового товара в базу данных. Часто можно увидеть сотрудника, неспешно вносящего информацию в систему на закрытой кассе, как будто это его обычная офисная работа. Это выглядит странно, особенно когда очередь растет, но ничего не поделаешь.

Еще одна причина — сезонность. В праздничные дни, например, перед Новым годом, число покупателей и средний чек значительно возрастают. Чтобы избежать потерь из-за длинных очередей, открывают все кассы. Иначе магазин рискует упустить часть прибыли, что недопустимо.

Текучка кадров — еще одна проблема. Нехватка персонала и время, необходимое для обучения новичков, создают дефицит сотрудников.

Как и в любом бизнесе, в торговле принято оптимизировать расходы. Особенно этим увлекается новое руководство, стремящееся показать "красивые" цифры в отчетах. Легче всего сократить расходы путем увольнения персонала. В результате в магазине остается минимальное количество сотрудников, обычно не более четырех.

Эти сотрудники — универсалы, распределяющие обязанности между собой. Один работает на кассе, другие раскладывают товары, проверяют ценники, следят за сроком годности и проводят инвентаризацию. Часто просто нет свободных сотрудников, чтобы посадить их за дополнительные кассы. Так и получается: кассы есть, а работать некому.

Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также: