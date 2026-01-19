Логотип новостного портала Прогород
Погонят из вагона вместе с чемоданами: в РЖД ужесточили правила, теперь не поможет даже купленный билет

Удобство онлайн-покупки билетов на поезд иногда омрачается неожиданностью: отменой заказа. Технические сбои и перегрузка систем в часы пик могут нарушить ваши планы, как сообщает источник.

Чаще всего отмены происходят в момент открытия продажи билетов на новые даты, примерно в 8 утра по московскому времени. В это время огромное количество людей пытаются забронировать места на популярные направления, что приводит к перегрузке серверов. Даже если вы видите статус "куплено" и деньги возвращаются на карту, заказ может быть автоматически отменен.

Службы поддержки подтверждают подобные случаи, приносят извинения и обещают вернуть деньги в течение 15 минут. Однако, несмотря на быстрое решение финансового вопроса, отмена может создать проблемы при организации поездки.

Что делать, если заказ отменен:

Сохраняйте спокойствие. Деньги вернутся. Проверяйте статус заказа сразу после оформления. Это поможет увидеть проблему и повторить бронь. Используйте карты с кэшбэком, чтобы хоть немного компенсировать неудобства.

Если вы потеряли паспорт, указанный при покупке, не отчаивайтесь. В течение 90 дней можно поехать, предъявив временное удостоверение личности.

Несмотря на удобство онлайн-бронирования, сбои в работе IT-систем онлайн-сервисов могут вызвать стресс.

Советы:

Планируйте поездки заранее и бронируйте билеты заблаговременно. Бронируйте билеты в менее загруженное время суток: поздно вечером или рано утром. Будьте готовы к сбоям и рассматривайте альтернативные варианты.

