Погонят из вагона вместе с чемоданами: в РЖД ужесточили правила, теперь не поможет даже купленный билет

Удобство онлайн-покупки билетов на поезд иногда омрачается неожиданностью: отменой заказа. Технические сбои и перегрузка систем в часы пик могут нарушить ваши планы, как сообщает источник. Чаще всего отмены происходят в момент открытия продажи билетов на новые даты, примерно в 8 утра по московскому времени. В это время огромное количество людей пытаются забронировать места на популярные направления, что приводит к перегрузке серверов. Даже если вы видите статус "куплено" и деньги возвращаются на карту, заказ может быть автоматически отменен.

Службы поддержки подтверждают подобные случаи, приносят извинения и обещают вернуть деньги в течение 15 минут. Однако, несмотря на быстрое решение финансового вопроса, отмена может создать проблемы при организации поездки.