Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Финская технология укладки линолеума: идеально ровный пол без швов и волн — на вид как ламинат

Финская технология укладки линолеума: идеально ровный пол без швов и волн — на вид как ламинатФото из архива "Про Города"

В российских домах линолеум и ковролин нередко рассматриваются как временное решение. Однако, скандинавский подход меняет представление об этих материалах, превращая их в покрытие, которое визуально не уступает ламинату, а по комфорту заметно его превосходит. Секрет этого превращения – технология укладки, которая решает проблему – образование волн и вздутостей.

Почему стандартная укладка не работает?

Неровности на полу возникают по нескольким причинам:

Жёсткая фиксация клеем или скотчем, не позволяющая линолеуму подстраиваться под изменения основания. Это словно сковывание движений, лишающее покрытие гибкости.

Игнорирование акклиматизации – линолеум, не отлежавшийся в помещении, начинает деформироваться из-за смены температуры и влажности. Это похоже на попытку надеть одежду, которая ещё не "села" по фигуре.

Неправильное натяжение полотна, создающее внутренние напряжения.

Ключевой элемент: лента с разным составом

Центральный элемент метода – монтажная лента. Она уникальна благодаря различной адгезии сторон:

Нижний слой содержит сверхпрочный клей для фиксации к полу.

Верхний слой на основе каучукового материала. Он удерживает покрытие.

Именно эластичность предотвращает появление волн и пузырей, сохраняя ровную поверхность.

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовка и акклиматизация

Поверхность должна быть чистой и сухой.

Линолеум нужно оставить полежать в помещении на 24–48 часов для адаптации. Это как дать тесту подняться перед выпечкой.

  1. Разметка и наклейка ленты

Полотно подрезается с зазором 5–10 мм от стен.

Лента наклеивается по периметру и по площади в виде сетки с шагом 1,5–2 м.

  1. Фиксация покрытия: teamwork

Когда материал раскатывают, один мастер аккуратно его натягивает, одновременно убирая защитную плёнку.

Покрытие фиксируется поэтапно, создавая равномерное натяжение.

  1. Обработка швов

Стыки полотен фиксируются лентой.

Шов герметизируется с помощью "холодной сварки".

Преимущества метода

Безупречный внешний вид — ровная поверхность, напоминающая ламинат.

Долговечность – покрытие не деформируется при перепадах температуры.

Ремонтопригодность — материал можно демонтировать без повреждения.

Практичность – метод хорош для лестниц, детских и ванных комнат, где требуется безопасное покрытие.

Тактильный комфорт – пол тёплым и мягким.

Этот технологичный подход доказывает: качество напольного покрытия определяется не только материалом, но и его грамотной укладкой.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+