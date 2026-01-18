Товары из Чижик, которые я купила с отзывами - стоит брать или нет. Кухонные гаджеты, товары для дома

Инструкцию изучила до дыр. Не то чтобы там иероглифы, просто сама идея этой штуковины кажется мне излишне усложненной. Люблю, знаете, без танцев с бубном: вода, кофе, кнопка – и наслаждайся. А тут – целый кофейный дзен, медитация с термометром.

Начну, пожалуй, с гейзерной кофеварки – этакой "итальянки со стажем", о которой гудят все домашние эспрессо-мейкеры. Чек, как зеницу ока, храню в телефоне. В "Чижике", знаете ли, даже с чеком товар назад примут не всегда, будто с неохотой прощаются с прибылью.

Внешне – конфетка: матовое покрытие не собирает отпечатки, ручка ложится в руку как влитая. Дно – как дно, ничего экстраординарного. Крышка открывается одним движением, нигде не заедает. Готовый напиток, словно по волшебству, подается в верхнюю часть. И вот тут я почувствовала себя юным химиком: как вода, подогреваемая снизу, превращается в пар, просачивается сквозь кофейный порошок и выливается наверх? Практически алхимия!

Сняла для наглядности верхнюю часть. Ситечки – как марля, тоненькие. Нижнее поднимается без труда, как крышка рояля, – в форме воронки, куда льется вода. Кофе засыпаем в фильтр между колбами и ставим всю конструкцию на плиту. Огонь должен быть тихим.

И вот тут начинается самое интересное. Нужно стоять как истукан и слушать – когда звук станет затихать. Как только услышали шипение – снимайте немедленно. Прозевали момент – и кофе горит, пригорает, а колба раскаляется, как сковорода в аду. Отмыть остатки – задача не из приятных, особенно ради одной чашечки. В этот момент я почувствовала себя бабушкой, которая отмывает советскую соковыжималку три часа после одного стакана сока. В итоге хочется просто пить сок из пакета.

О вкусе. Мой любимый молотый кофе приобрел какой-то новый оттенок. Не лучше, не хуже — другой. Сначала не могла понять, что это. Потом дошло: похоже на запах старого чайника с накипью. Вода долго кипит, превращается в пар, проходит сквозь кофе, затем – через фильтр… и всё это в замкнутом пространстве из металла. Ассоциации с тем чайником в офисе, который никто не чистил лимонной кислотой.

Продавщица взахлеб говорила, что кофе получится чистый, без гущи. Гуща, конечно, есть. Но главное – вкус изменился настолько, что пить его мне не захотелось. Простите, поклонники мокки и гейзерных систем – просто не моё.

Переходим к следующему экспонату – портативному блендеру-термосу. Компактный, беспроводной, можно брать на прогулку.

Выглядит круто: гладкий корпус, приятно держать в руке, крышка плотно закрывается. Внутренняя колба, судя по звуку, из пластика, но прочного. Сверху – мотор и ножи, как у обычного блендера. Ножи – сверкают остротой.

В комплекте – трубочка (отмывается тяжело, поэтому перешла на свою металлическую) и USB-кабель. Батарея – зверь: почти месяц пользуюсь каждый день, заряжаю раз в неделю.

Коктейль делаю просто: средний банан, стакан молока. Нажимаю два раза, переворачиваю, жду 40 секунд. Банан превращается в пюре, текстура воздушная, однородная.

Кстати, о пользе: банан – источник калия и энергии, но я снижаю гликемическую нагрузку молоком. Поднимите содержание белка, добавив творог, и получите почти десерт.

Помню, как Малышева в эфире советовала добавлять в коктейль сырое яйцо вместе со скорлупой. Мой стационарный блендер не измельчил скорлупу в пыль, осталась неприятная крошка. Поэтому, если будете повторять – заранее измельчите скорлупу в ступке. Зато такой коктейль подарит вам дневную дозу кальция и калия.

Переходим к компактной овощерезке. В коробке – минимум: две ёмкости, два ножа (синий для мягких овощей, серый для твердых).

Картошка режется идеально – ровные ломтики, как на картинке. Но потом нужно отмывать решетку. Остатки забиваются в ячейки так, что без щетки и пинцета не обойтись. Советуют замачивать в перкарбонате, но эффект не впечатлил. Если у вас есть посудомойка — вас это не коснется. У меня её нет. Так что после нескольких раз устройство отправилось в шкаф. Полезно, но сложно.

А вот ручной чоппер в "Чижике" раскупают моментально. Я взяла по наитию. Собрала не сразу. Нож вставляется только одной стороной (круглой вниз). Обещают, что режет овощи, сыр и орехи.

Решила проверить на огурце – и… ножи застряли, будто в болоте. Мягкие продукты вроде авокадо и салата, конечно, можно измельчить, но это и обычным ножом несложно. Отправлю в подарок.

И напоследок – анатомическая подушка. Знакомая форма – изогнутая. Купила такую два года назад за 999 рублей. Она держит форму идеально: наполнитель плотный, упругий, не проседает. Да, со временем слегка пожелтела, но на качество это не повлияло.

Главное – эффект. Хроническая головная боль, из-за обычной подушки, прошла после первой же ночи. Сначала было непривычно спать на боку, но теперь без этого как без воздуха.

Кстати, завезли новые принты постельного белья: кофе, леопард, березка, пейсли, векторные цветы. Ткань плотная, краски не линяют.

Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также: