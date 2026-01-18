Логотип новостного портала Прогород
Я нашла в "Магните" икру за копейки, которая не уступает дорогой. Результат дегустации меня удивил - честный отзыв

Я нашла в "Магните" икру за копейки, которая не уступает дорогой. Результат дегустации меня удивил - честный отзыв

Долгое время икра трески казалась мне чем-то вроде золушки в мире деликатесов, скромно стоящей в тени блистательной икры минтая. Разница в цене представлялась отражением пропасти во вкусе и качестве. Но, увидев привлекательную цену на баночку икры трески, я решила провести собственное расследование и разобраться, действительно ли стоит платить больше за "престиж" минтая.

Первое впечатление: оцениваем "внешность"

Как говорится, встречают по одежке. Цвет и текстура — первое, что бросилось в глаза. Икра трески предстала в нежном кремовом оттенке. Консистенция напоминала паштет, удобный для набора ложкой. Намазать её тонким слоем на хлеб оказалось сложнее. Икра минтая, напротив, имела насыщенный золотистый цвет и упругую текстуру. Стало ясно — это два разных продукта.

Секреты производства: изучаем состав

Состав продукта — всегда приоритет. И в данном случае меня ждал сюрприз. В дорогих баночках икры минтая часто встречался внушительный перечень добавок, о которых лучше не знать. Состав икры трески порадовал простотой: икра, соль, масло и стабилизатор Варекс-7. Никаких лишних "улучшителей" вкуса.

Варекс-7 — это безопасное сочетание сорбиновой и аскорбиновой кислот, а также изоаскорбата натрия. Эти компоненты сохраняют свежесть и предотвращают окисление. Благодаря такому составу банку с икрой можно хранить в холодильнике, не замораживая.

Главный эксперт — вкус: дегустация

Самый волнующий момент — дегустация. Икра трески порадовала насыщенным морским вкусом с легкой горчинкой в послевкусии. Не такая соленая, как икра других видов, что позволяет насладиться вкусом самой икры.

С чем сочетать икру трески:

  • Классика на ржаном хлебе. Просто, вкусно и уместно.
  • С яйцом и огурцом. Интересное и освежающее сочетание.
  • На завтрак с чаем. Легкая горчинка икры создает приятный контраст.

Во время слепой дегустации даже гурманы не всегда различали икру трески и минтая. Разница, конечно, есть: тресковая икра нежнее и тает во рту, а икра минтая плотнее и зернистее. Но разница не настолько велика, как говорит ценник.

Выводы: цена не гарантия качества

Этот эксперимент изменил моё отношение к икре. Пищевая ценность обоих продуктов почти одинакова: сопоставимое количество белка, жиров и микроэлементов. А цена отличается в разы.

Теперь я понимаю, почему икру трески быстро раскупают. Зачем переплачивать за бренд, если можно получить достойный продукт за адекватные деньги?

Деление икры на "элитную" и "бюджетную" — условность. Важно смотреть на состав, качество обработки и свежесть. Теперь я выбираю икру трески, когда хочется порадовать себя, не переплачивая. А тем, кто считает её "вторым сортом", советую попробовать её на свежем ржаном хлебе — возможно, вы измените свое мнение.

