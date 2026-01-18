Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

"7 лет отпахал в Секонд-Хенде": откуда берется такая дешевая одежда и мой список - что никогда не буду здесь покупать - рассказ из зала

"7 лет отпахал в Секонд-Хенде": откуда берется такая дешевая одежда и мой список - что никогда не буду здесь покупать - рассказ из залаФото из архива "Про Города"

Cеконд-хенды трансформировались из рядовых барахолок в настоящие оазисы осознанного потребления. Это места, где можно не только отыскать уникальные вещи с историей, но и внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Светлана, консультант с многолетним опытом работы в одном из секонд-хендов Санкт-Петербурга, приоткрывает завесу тайны и рассказывает, что же на самом деле скрывается за вешалками с винтажной одеждой.

Откуда берутся сокровища? Разрушаем мифы о "бабушкином сундуке"

Представление о том, что вещи в секонд-хендах — это отказ от ненужного из личного гардероба, ошибочно. На самом деле, одежда поступает крупными партиями, зачастую контейнерами, из развитых стран Европы, Северной Америки и даже Азии. Можно выделить три основных канала поступления:

  • Остатки коллекций и возвраты из бутиков. Часто в секонд-хенды попадают вещи, которые не были распроданы в престижных магазинах или были возвращены покупателями. Порой это абсолютно новые вещи с бирками. Пример: дизайнерское платье, которое не подошло по размеру и вернулось в магазин, а затем отправилось в секонд-хенд.

  • Одежда, собранная благотворительными организациями. Значительная часть одежды, которую люди жертвуют на благотворительность, направляется не напрямую нуждающимся, а на перепродажу. Вырученные средства идут на финансирование программ и проектов этих организаций. Это, своего рода, замкнутый круг: давая одежде вторую жизнь, вы помогаете благотворительности.

  • Быстро меняющиеся гардеробы европейцев. Европейцы известные своим стремлением следовать модным тенденциям и часто обновляют гардероб, даже если вещи в прекрасном состоянии. То, что для них становится "немодным", для нас может стать настоящей находкой. Представьте: стильный плащ, вышедший из моды в Милане, обретает новую жизнь в России.

    • "Красный список": каких покупок стоит избегать

    Не всё, что кажется привлекательным, стоит приобретать. В секонд-хендах есть категории вещей, от которых лучше отказаться из соображений гигиены и безопасности:

    • Нижнее бельё. Даже если это новое белье с этикеткой, такая покупка может быть рискованной для здоровья. В данном случае лучше отдать предпочтение новой вещи из магазина.
    • Поношенная обувь. Деформированная обувь может стать причиной проблем со стопами и грибковых инфекций. Подумайте, сколько ног перебывало в этой паре обуви до вас.
    • Детская одежда, особенно для новорожденных. Нежная кожа младенцев может негативно отреагировать на остатки моющих средств, которые могли остаться после обработки одежды.
    • Вещи с неприятным запахом. Если одежда источает запах плесени или химических веществ, это может говорить о наличии грибка или неправильном хранении. Такую вещь лучше оставить в магазине.

    Что искать? Настоящие жемчужины секонд-хенда

    Среди множества вещей в секонд-хенде можно найти настоящие сокровища, которые станут изюминкой вашего гардероба:

    • Верхняя одежда. Пальто и тренчи из качественных материалов в секонд-хенде можно приобрести за гораздо меньшую цену, чем в обычных магазинах. Например, классический тренч от Burberry можно обнаружить по весьма привлекательной цене.
    • Джинсы с историей. Джинсы известных брендов, таких как Levi's или Wrangler, славятся своим качеством, долговечностью и удачной посадкой. Это вещи с историей, которые прослужат вам долгие годы.
    • Теплые свитера. Свитера из натуральной шерсти или кашемира не только согреют вас в холодные дни, но и прослужат долго.
    • Кожаные аксессуары. Сумки, ремни, кошельки из натуральной кожи в секонд-хенде можно найти как винтажные, так и практически новые вещи известных брендов по разумным ценам.

    Советы от профессионала: полезные лайфхаки для удачных покупок

    Чтобы не потеряться в огромном ассортименте и совершить выгодную покупку, следуйте этим рекомендациям:

    • Тщательно осматривайте вещи. Проверяйте швы, фурнитуру, состав ткани на наличие дефектов.

    • Обязательно примеряйте. Вещь должна хорошо сидеть и быть комфортной. Лучше потратить немного времени на примерку, чем потом жалеть о неудачной покупке.

    • Обращайте внимание на запах. Затхлый или химический запах может свидетельствовать о плохом состоянии изделия.

    Покупка одежды в секонд-хенде — это не только экономный, но и экологически ответственный выбор. Не бойтесь экспериментировать и искать уникальные вещи, тогда вы непременно найдете сокровища, которые станут украшением вашего гардероба.

    Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

    Читайте также:

    ...

    Популярное

    Последние новости

      Мы в социальных сетях

      Сетевое издание www.pg11.ru
      Учредитель: ООО "Город 11"
      Главный редактор: Ламбринаки А.В.
      Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
      тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
      тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
      progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

      Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

      Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

      Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

      «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

      Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
      16+