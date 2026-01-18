Почему неправильный ответ на вопрос "Чек нужен?" может опозорить на весь магазин

Поход в "Пятёрочку" или "Магнит" напоминает квест: лабиринт акционных товаров, очередь к кассе, и этот вопрос: "Чек печатать?". Выбор пакета уже автоматический, а с чеком — дилемма. Экономия бумаги, забота об экологии или перестраховка?

Сети экономят на отказе от бумажных чеков, это факт. Закон (ФЗ №54) разрешает получать чеки в электронном виде. Но стоит ли отказываться от бумаги?