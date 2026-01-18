Рюмку в барабан — и стиралка скрипит от стерильности: ошметки грязи, извести и плесени несутся в канализацию со свистом

Стиральная машина, как любой сложный механизм, нуждается в уходе, чтобы служить долго и эффективно. Игнорирование этого факта может привести к появлению неприятных запахов, плесени и накипи на внутренних деталях, как пыль на полках незаметно портит вид комнаты.

Поддержание чистоты стиральной машины – процесс несложный, но требующий внимания. Чтобы запустить очистку, убедитесь, что барабан пуст, а затем добавьте чистящие средства в предназначенные для них отсеки.