Рюмку в барабан — и стиралка скрипит от стерильности: ошметки грязи, извести и плесени несутся в канализацию со свистом
- 10:15 18 января
- Иван Скоробогатов
Стиральная машина, как любой сложный механизм, нуждается в уходе, чтобы служить долго и эффективно. Игнорирование этого факта может привести к появлению неприятных запахов, плесени и накипи на внутренних деталях, как пыль на полках незаметно портит вид комнаты.
Поддержание чистоты стиральной машины – процесс несложный, но требующий внимания. Чтобы запустить очистку, убедитесь, что барабан пуст, а затем добавьте чистящие средства в предназначенные для них отсеки.
Сочетание лимонной кислоты и хлорсодержащего отбеливателя (например, белизны) позволяет эффективно очистить даже труднодоступные места. Важно соблюдать дозировку, чтобы правильно использовать эти вещества.
В отсек для порошка засыпается 100-200 граммов лимонной кислоты. В барабан стиральной машины вливается примерно половина стакана концентрированной хлорки.
Затем запускается цикл стирки с максимально высокой температурой. Во время этого процесса машина очищается от грязи, плесени, известковых отложений, накипи и слизи, как опытный альпинист снимает слои льда со скалы.
Следует помнить, что во время стирки может появиться резкий запах хлора, который лучше не вдыхать. После завершения цикла стирки необходимо тщательно проветрить помещение, чтобы избежать негативного воздействия.
