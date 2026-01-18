Роскачество обнаружило лучшие зубные пасты, которые не испортят эмаль – список

Возглавила рейтинг зубная паста President, получившая наивысший балл по всем критериям. Стоимость тюбика в российских магазинах составляет около 310 рублей. На втором месте оказался бренд Dental 2080. Третью строчку поделили между собой Lacalut и Aquafresh.

Оценивая соотношение цены и качества, стоит отметить зубные пасты отечественного производства: "ВкусВилл", "Новый жемчуг" и Parodontol. Они не только соответствуют высоким стандартам, но и доступны по цене, поскольку их стоимость, как правило, не превышает 210 рублей за тюбик. Это делает их привлекательным выбором для тех, кто ценит эффективность и экономию.