Роскачество обнаружило лучшие зубные пасты, которые не испортят эмаль – список
- 07:15 18 января
- Иван Скоробогатов
Роскачество провело масштабный анализ 20 известных брендов зубной пасты, чтобы выявить лучшую, соответствующую строгим стандартам ГОСТа. Этот своеобразный "зубной вердикт" помог потребителям сориентироваться в многообразии предложений на рынке.
Возглавила рейтинг зубная паста President, получившая наивысший балл по всем критериям. Стоимость тюбика в российских магазинах составляет около 310 рублей. На втором месте оказался бренд Dental 2080. Третью строчку поделили между собой Lacalut и Aquafresh.
Оценивая соотношение цены и качества, стоит отметить зубные пасты отечественного производства: "ВкусВилл", "Новый жемчуг" и Parodontol. Они не только соответствуют высоким стандартам, но и доступны по цене, поскольку их стоимость, как правило, не превышает 210 рублей за тюбик. Это делает их привлекательным выбором для тех, кто ценит эффективность и экономию.
