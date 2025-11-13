«Вернулся в вагон после стоянки, а на моем месте лежит соседка сверху» — россиянин рассказал про незабываемую поездку в плацкарте РЖД

Знакомая ситуация: поездная идиллия, кратковременная остановка, глоток свежего воздуха… и вот, возвращаетесь в вагон, а на вашем законном месте – чужой пассажир, как ни в чем не бывало! Из разряда фантастики? Увы, подобные истории случаются гораздо чаще, чем хотелось бы. Главное – не паниковать и знать, как действовать, чтобы поездка не превратилась в кошмар.

Дело было в "плацкарте": история из жизни

Представьте: вы комфортно устроились на нижней полке, решили немного вздремнуть, не застилая постель. Поезд останавливается на целых 40 минут. Возвращаетесь, а на вашем месте уже развернулась бурная деятельность: вещи аккуратно сложены, постельное белье застелено, а сверху безмятежно посапывает незнакомая дама. На ваш закономерный вопрос она невозмутимо заявляет: "Мне проводник разрешил!". Билет? Есть! Но… на верхнюю полку!