Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Уберите этот предмет с кухни — крадет 5 лет вашей жизни

Уберите этот предмет с кухни — крадет 5 лет вашей жизниФото из архива "ПроГорода"

Уверены, что пластиковая разделочная доска – это современно, гигиенично и удобно? Пора пересмотреть свои взгляды! Новейшие научные исследования переворачивают наши представления о кухонной безопасности и заставляют взглянуть на привычные предметы под совершенно другим углом.

Дерево против пластика: кто кого на кухонном поле боя?

Многие хозяйки и шеф-повара искренне верят, что пластиковые разделочные доски проще мыть и, следовательно, они чище деревянных. Но свежие данные науки, представленные в авторитетной международной базе PubMed, разбивают этот миф вдребезги. Оказывается, дерево – не просто экологично, оно еще и борется с бактериями лучше любого антисептика, а вот пластик, наоборот, становится идеальным рассадником микробов. Это может отнять сразу 5 лет жизни при регулярном контакте.

Секрет дерева: природный антисептик у вас на кухне

Исследование показало поистине удивительные результаты: деревянные разделочные доски уничтожают более 99% бактерий всего за несколько минут, и это без всякой "химии"! Как такое возможно? Все дело в уникальных свойствах дерева.

Представьте себе древесное волокно как губку с микроскопическими порами. Когда бактерии попадают внутрь этой "губки", они оказываются в ловушке и быстро погибают, благодаря природным антисептическим веществам, содержащимся в дереве.

Пластик: тихий убийца на вашей кухне

А что же пластик? На первый взгляд, его гладкая поверхность кажется идеально гигиеничной. Но под микроскопом вы увидите множество микротрещин и царапин, которые неизбежно появляются в процессе эксплуатации. Именно эти микроскопические повреждения становятся райским уголком для бактерий. Здесь они не только выживают, но и активно размножаются, создавая серьезную опасность для вашего здоровья.

Как спастись от кухонных микробов: советы экспертов

Эти новые данные коренным образом меняют наше представление о гигиене на кухне. Оказывается, старая добрая деревянная доска может быть гораздо безопаснее для всей семьи, чем современный пластиковый аналог.

Рекомендации экспертов:

  • Тщательно мойте доски после каждого использования: вне зависимости от материала, чистота – залог здоровья.
  • Периодически обрабатывайте деревянные доски кипятком: это поможет уничтожить бактерии, проникшие в поры дерева.
  • Просушивайте доски на воздухе: влажная среда – идеальное условие для размножения микробов.
  • Замените старую пластиковую доску на деревянную: сделайте выбор в пользу здоровья и безопасности.

Экспертное мнение врача-гигиениста, Анны Петровой:

"Многие недооценивают роль кухонных принадлежностей в распространении болезнетворных бактерий. Правильный выбор разделочной доски и регулярный уход за ней – это важный шаг на пути к здоровому питанию и профилактике пищевых отравлений. Не стоит пренебрегать этими простыми, но эффективными мерами."

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+