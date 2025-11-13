Уберите этот предмет с кухни — крадет 5 лет вашей жизни

Фото из архива "ПроГорода"

Уверены, что пластиковая разделочная доска – это современно, гигиенично и удобно? Пора пересмотреть свои взгляды! Новейшие научные исследования переворачивают наши представления о кухонной безопасности и заставляют взглянуть на привычные предметы под совершенно другим углом. Дерево против пластика: кто кого на кухонном поле боя? Многие хозяйки и шеф-повара искренне верят, что пластиковые разделочные доски проще мыть и, следовательно, они чище деревянных. Но свежие данные науки, представленные в авторитетной международной базе PubMed, разбивают этот миф вдребезги. Оказывается, дерево – не просто экологично, оно еще и борется с бактериями лучше любого антисептика, а вот пластик, наоборот, становится идеальным рассадником микробов. Это может отнять сразу 5 лет жизни при регулярном контакте.

Секрет дерева: природный антисептик у вас на кухне Исследование показало поистине удивительные результаты: деревянные разделочные доски уничтожают более 99% бактерий всего за несколько минут, и это без всякой "химии"! Как такое возможно? Все дело в уникальных свойствах дерева.