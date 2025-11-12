Секрет голых шведских окон: почему в Швеции не вешают шторы

На самом деле, история шведских окон уходит корнями в далекое XVII столетие. Тогда, поговаривают, появился негласный указ, запрещающий использование занавесок, закрывающих окна. Формально этот закон никто не отменял, но по факту он давно перешел в разряд красивой традиции, а не строгого предписания. Причины появления такого необычного запрета – тема для многочисленных обсуждений в шведских СМИ, но за пределами страны об этом мало кто знает.

Если вы когда-нибудь бывали в Швеции, то наверняка обратили внимание на одну странную деталь: в окнах практически не встретишь штор, тюля или занавесок. Создается впечатление, что они объявлены вне закона! Для нас, привыкших к шторам как к необходимому элементу декора и защиты от посторонних глаз, это выглядит, мягко говоря, необычно. Неужели шведы так любят демонстрировать свою жизнь напоказ?

XVII век. На троне Швеции восседает воинственный король Густав II Адольф из династии Ваза. Он активно проводит реформы, строит флот, и, конечно же, вооружает армию. Именно этот монарх повелел построить знаменитый корабль "Ваза", который, увы, затонул в первом же плавании из-за перегруза украшениями.

Однако сухопутные реформы короля были куда успешнее. Именно Густав II Адольф внедрил картофель в шведское сельское хозяйство, установил первые в Европе правила дорожного движения и создал армию, которая покорила Данию, Норвегию и часть Германии, превратив Балтику на короткое время во "шведское озеро".

Будучи сторонником унификации, король Густав II Адольф привел к единому знаменателю все армейские полки, разработал систему артиллерийских калибров и даже определил количество лошадей для перевозки пушек. И вот однажды взор его величества упал на окна небольшого городка… Во всех окнах висели занавески разных цветов! В то время как армии отчаянно не хватало сукна для пошива обмундирования! Судьба занавесок была решена: их объявили предметом роскоши и запретили.

Зеркало вместо шторы: шведское ноу-хау

Но это лишь одна версия. Чем же шведы компенсируют отсутствие штор? А делают они это весьма оригинальным способом: на раме каждого окна, особенно на кухне или в столовой, висит небольшое зеркало, подвешенное с внешней стороны.

Эти зеркала крепятся на специальной дуге и по форме напоминают велосипедное зеркальце. Встречаются как самодельные варианты, так и творения знаменитых шведских мастеров. Некоторые зеркала – настоящие исторические реликвии с табличками, указывающими на их охранный статус.

Городская легенда из Стокгольма гласит, что эти зеркала – инструмент для сплетен. Утром, за чашечкой кофе, можно одним взглядом узнать, чем занимаются соседи, куда направляется Пеппи Длинныйчулок и как поживают Муми-Тролли. Это – "зеркала сплетен", выполняющие ту же роль, что и лавочки у подъездов в России.

Сплетни, безопасность или дефицит солнца?

Существует множество объяснений феномена шведских окон с зеркалами. Некоторые из них носят весьма провокационный характер, связывая эту практику с сексуальной раскрепощенностью и вуайеризмом.

Однако, эта интерпретация явно не учитывает культурный контекст. В Швеции подглядывание через зеркало не считается чем-то предосудительным. Более того, такая практика получает распространение в Италии и Франции, где зеркала, иногда даже с дистанционным управлением, используются для розыгрышей и развлечений.

Другое объяснение связывает шведские окна с системой безопасности XVIII века. Якобы хозяйка дома, заметив что-то подозрительное в зеркале, могла незамедлительно принять меры.

И, наконец, наиболее правдоподобное объяснение – дефицит солнечного света в Скандинавии. Большую часть года в Швеции пасмурно, что приводит к дефициту витамина D. Зеркала служили для отражения солнечных лучей и направления их внутрь помещений.

Стоит отметить, что такая практика не уникальна. Французские короли и русские императоры использовали зеркала для освещения дворцов.

Забота о здоровье как национальная черта

Возможно, отсутствие штор в Швеции объясняется заботой о здоровье населения. Правители страны стремились обеспечить своих граждан достаточным количеством солнечного света, особенно в условиях короткого светового дня. Таким образом, шведские окна – это не просто отсутствие штор, это отражение истории, культуры и заботы о благополучии нации.

Экспертное заключение дизайнера интерьеров, Анны Смирновой:

"Шведский минимализм и тяга к естественному свету – основополагающие принципы дизайна интерьера в Швеции. Отсутствие штор – это не только дань традиции, но и осознанный выбор в пользу более светлого и открытого пространства. Если вы хотите привнести немного шведского стиля в свой дом, начните с освобождения окон от лишних деталей. Вы удивитесь, как преобразится ваше жилище!"

