Почему одинаковую прическу нельзя носить каждый день — объясняет трихолог

"Каждый день – одна и та же прическа? Осторожно, вы рискуете остаться с залысинами!" – предупреждает лондонский трихолог Рэйчел Валентайн. Оказывается, наша любовь к определенным укладкам может сыграть злую шутку с красотой и здоровьем волос, спровоцировав то, что врачи называют "тракционной алопецией", или алопецией от натяжения.

"Крабик" наносит ответный удар: Почему любимые заколки ломают наши волосы?

Представьте себе резинку, которую вы постоянно растягиваете в одном и том же месте. Рано или поздно она потеряет форму и эластичность. То же самое происходит и с нашими волосами, когда мы изо дня в день подвергаем их одинаковому натяжению. Особенно опасны массивные заколки-«крабики», которыми многие любят закалывать волосы на макушке. Они создают постоянное давление в одной и той же точке, травмируя волосяные фолликулы.

Это как если бы вы каждый день носили тяжелый рюкзак на одном плече. Со временем это приведет к болям в спине и проблемам с осанкой. Постоянное натяжение от заколки приводит к микротравмам, волосы становятся ломкими, истончаются и начинают выпадать.

"Переложите акцент": Как спасти волосы от алопеции

Чтобы избежать печальных последствий, трихолог советует не повторять одну и ту же прическу каждый день. "Меняйте положение заколки, – говорит Рэйчел Валентайн. – Можно использовать те же самые аксессуары, но главное – не фиксировать их в одном и том же месте". Это как с обувью: если носить одну и ту же пару каждый день, она быстро износится.

Подумайте об этом как о массаже для кожи головы: легкое изменение положения заколки стимулирует кровообращение и помогает волосяным фолликулам оставаться здоровыми.

"Дайте волосам отдохнуть": Как правильно ухаживать за волосами, чтобы они оставались густыми и сильными

Помимо смены причесок, трихолог рекомендует отказаться от тяжелых аксессуаров в пользу мягких резинок, которые равномерно распределяют нагрузку на волосы. И, конечно же, периодически давайте волосам "подышать", оставляя их распущенными. Это как отпуск для кожи головы!

Позволяя волосам свободно ниспадать, вы даете им возможность восстановиться и укрепиться. Это как после тяжелой тренировки дать мышцам время на восстановление. Здоровые волосы – это красивые волосы, а красивые волосы – это уверенность в себе!

Экспертное замечание: Тракционная алопеция – это проблема, которую легче предотвратить, чем лечить. Внимательное отношение к своим волосам, разумный выбор причесок и аксессуаров, а также регулярный уход помогут сохранить их красоту и здоровье на долгие годы. Не стоит пренебрегать простыми советами, ведь здоровье волос – это инвестиция в вашу уверенность и хорошее самочувствие.

