Почему одинаковую прическу нельзя носить каждый день — объясняет трихолог

Создано в Шедевруме

"Каждый день – одна и та же прическа? Осторожно, вы рискуете остаться с залысинами!" – предупреждает лондонский трихолог Рэйчел Валентайн. Оказывается, наша любовь к определенным укладкам может сыграть злую шутку с красотой и здоровьем волос, спровоцировав то, что врачи называют "тракционной алопецией", или алопецией от натяжения. "Крабик" наносит ответный удар: Почему любимые заколки ломают наши волосы? Представьте себе резинку, которую вы постоянно растягиваете в одном и том же месте. Рано или поздно она потеряет форму и эластичность. То же самое происходит и с нашими волосами, когда мы изо дня в день подвергаем их одинаковому натяжению. Особенно опасны массивные заколки-«крабики», которыми многие любят закалывать волосы на макушке. Они создают постоянное давление в одной и той же точке, травмируя волосяные фолликулы.

Это как если бы вы каждый день носили тяжелый рюкзак на одном плече. Со временем это приведет к болям в спине и проблемам с осанкой. Постоянное натяжение от заколки приводит к микротравмам, волосы становятся ломкими, истончаются и начинают выпадать.