Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

7 неожиданных запретов на Кубе, о которых наши туристы даже не догадываются

7 неожиданных запретов на Кубе, о которых наши туристы даже не догадываются

Куба… Остров свободы, где ром льется рекой, а сальса звучит из каждого окна. Кажется, здесь нет места строгим правилам и условностям. Но не тут-то было! Этот карибский рай хранит свои секреты, и незнание местных табу может обернуться неприятностями для беспечного туриста. Итак, отправляясь в путешествие на Остров свободы, запомните эти 7 правил, чтобы не омрачить свой отдых!

1. Голые пляжи – это не по-кубински!

Забудьте о нудистских мечтах на кубинском побережье! Даже частичная обнаженка, вроде загорания топлес, строго запрещена. Штраф не заставит себя ждать! Кубинцы - народ консервативный, и откровенные купальники могут вызвать осуждение. Хотите позагорать "как мать родила"? Отправляйтесь на специальные нудистские пляжи, например, на Кайо-Ларго.

2. Фотографируете закат? Отлично! Военные объекты? Ни в коем случае!

Куба пропитана историей, в том числе и военной. Однако фотографирование военных баз, аэропортов и других стратегических объектов – табу! Представьте, что вы решили запечатлеть живописный закат, а в кадр случайно попала военная вышка. Лучше перестраховаться и избегать таких мест, чтобы не столкнуться с кубинскими блюстителями порядка.

3. Дым коромыслом? Только не в общественных местах!

Несмотря на то, что кубинцы – заядлые курильщики, курение в общественных местах – под строжайшим запретом с 2005 года. Забудьте о сигаретке в ресторане, кафе, общественном транспорте или театре. Курить можно только в специально отведенных местах, чтобы не нарушать закон и не мешать другим.

4. Винтажное такси? Отлично! Нелегальный извозчик? Опасно!

Кубинские улицы словно сошли со старых открыток: ретро-автомобили поражают воображение. Местные жители с удовольствием предлагают туристам прокатиться на таком раритете. Но будьте бдительны! У водителя должна быть лицензия таксиста. Иначе – штраф и конфискация авто не только для него, но и для вас. И не важно, платите ли вы или едете бесплатно до друга, закон суров.

5. Ночевка по знакомству? Только с разрешения властей!

Представьте: у вас есть кубинский друг, который любезно предложил вам ночлег. Казалось бы, что может быть проще? Но нет! Для ночевки у местных жителей туристам необходимо специальное разрешение. Если полиция застанет вас без этого документа, штраф выпишут обоим. В серьезных случаях дело может закончиться депортацией из страны!

6. Кораллы и ракушки на память? Забудьте!

Кубинская природа уникальна, и местные власти тщательно ее оберегают. Вывоз необработанных кораллов и морских раковин, особенно крупных, категорически запрещен! Нарушение этого правила может привести к серьезным проблемам на таможне. Лучше купите магнитик или бутылку рома – и природе хорошо, и вам спокойно.

7. Папайя под запретом: лингвистические тонкости Кубы

Забудьте слово "папайя"! На Кубе существует негласное правило, касающееся этого сочного фрукта. Дело в том, что в местном сленге это слово имеет непристойный подтекст. Поэтому кубинцы предпочитают называть папайю "fruta bomba" ("фрукт-бомба").

Так что, заказывая дайкири с папайей, просите "дайкири с фрута бомба", чтобы не вызвать недоумение у бармена и не попасть в неловкую ситуацию.

Куба – удивительная страна со своими особенностями и традициями. Уважайте местные обычаи, соблюдайте правила и тогда ваш отдых будет ярким и незабываемым.

Экспертное замечание: Перед поездкой на Кубу не поленитесь изучить местные законы и обычаи. Это поможет избежать неприятных ситуаций и получить максимум удовольствия от путешествия. Помните, что уважение к культуре другой страны – залог успешного и приятного отдыха!

Источник: BigTripVlog - Блог Тамары о путешествиях

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+