Зачем в СССР заливали касторку в бак? История, которая шокирует современных автолюбителей
- 20:07 4 июля
- Денис Косяков
Касторовое масло, знакомое многим по специфическому вкусу из детства, играло неожиданно важную роль в советской автоиндустрии. До 1960-70-х годов этот продукт был ключевым компонентом в тормозных жидкостях, обеспечивая работу тормозных систем автомобилей "Чайка" и "Волга". Смеси, такие как АСК, БСК и ЭСК, на основе касторового масла и спиртов, были стандартом для того времени.
Кроме того, касторку использовали и для смазки двигателей. Считалось, что она более экологична и обеспечивает более эффективную смазку деталей. Однако, с развитием технологий и переходом на дисковые тормоза, касторовое масло постепенно ушло в прошлое, уступив место современным синтетическим аналогам.
Для современных водителей этот факт может показаться невероятным, но на автофорумах до сих пор обсуждают методы ухода за советской техникой с применением касторового масла. Тем не менее, несмотря на ностальгию, специалисты настоятельно не рекомендуют использовать касторку в современных автомобилях, пишет источник.
Экспертное уточнение: Тормозные жидкости на основе касторового масла демонстрируют нестабильность в экстремальных температурных режимах. При -20°C они чрезмерно густеют, а при +115°C закипают, что может привести к критическому отказу тормозной системы. Использование современных синтетических тормозных жидкостей обеспечивает стабильную и надежную работу тормозов в широком диапазоне температур и нагрузок. Поэтому, применение касторки в современных автомобилях небезопасно.
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