Зачем в СССР заливали касторку в бак? История, которая шокирует современных автолюбителей

Касторовое масло, знакомое многим по специфическому вкусу из детства, играло неожиданно важную роль в советской автоиндустрии. До 1960-70-х годов этот продукт был ключевым компонентом в тормозных жидкостях, обеспечивая работу тормозных систем автомобилей "Чайка" и "Волга". Смеси, такие как АСК, БСК и ЭСК, на основе касторового масла и спиртов, были стандартом для того времени.

Кроме того, касторку использовали и для смазки двигателей. Считалось, что она более экологична и обеспечивает более эффективную смазку деталей. Однако, с развитием технологий и переходом на дисковые тормоза, касторовое масло постепенно ушло в прошлое, уступив место современным синтетическим аналогам.