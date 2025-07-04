Аномальная жара до +35 вернется, но с нюансом - Гидрометцентр предоставил прогноз на июль

Юг России: В южных областях установится стабильная жаркая погода. Термометры уверенно поднимутся до отметки в 35 градусов Цельсия. Яркое солнце и безоблачное небо создадут идеальные условия для пляжного отдыха и туристических поездок. Ночи будут теплыми и комфортными, с температурой воздуха от +20 до +24 градусов.

По предварительным прогнозам синоптиков, погода в России в начале июля 2025 года будет демонстрировать выраженные региональные различия. В то время как южные регионы страны продолжат ощущать на себе знойное дыхание лета, северные территории встретят начало июля прохладой и повышенной влажностью. Стоит ожидать жары до 35 градусов, но, как известно, прогнозы могут корректироваться.

Центральная Россия: В центральных областях днем воздух прогреется до +23…+28°C. Однако в начале июля возможны кратковременные дожди и грозы, которые принесут облегчение от летней духоты и сделают пребывание в городах более комфортным.

Север и Северо-Запад: Северные и северо-западные регионы будут окутаны облаками, временами пройдут дожди. Дневная температура составит +18…+22°C, а ночью опустится до +10…+14°C. Легкий северо-западный ветер добавит ощущение свежести и благоприятно скажется на прогулках на свежем воздухе.

Поволжье и Урал: Погода в Поволжье и на Урале будет отличаться своей переменчивостью. Днем температура поднимется до +25…+30°C, а вечером возможны непродолжительные ливни и грозы. Ночью похолодает до +13…+17°C. В этих регионах рекомендуется быть готовым к любым изменениям погоды при планировании работ в сельском хозяйстве и мероприятий на открытом воздухе.

Сибирь и Дальний Восток: В Сибири и на Дальнем Востоке ожидается теплая погода с дневной температурой в диапазоне +22…+28°C. В некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы. На севере региона сохранится прохлада, температура будет держаться на уровне +15…+20°C.

Крайний Север: На Крайнем Севере (Мурманская область, Архангельск) сохранится прохладная и влажная погода. Днем температура не поднимется выше +15°C, а ночью опустится до +5…+8°C. Частые дожди и туманы будут характерны для этого времени года.

Рекомендации: В связи с ожидаемыми погодными условиями, рекомендуется внимательно следить за ежедневными прогнозами погоды и выбирать одежду, соответствующую особенностям конкретного региона. От легкой летней одежды для южных областей до более теплой для северных районов.

Экспертное уточнение: По мнению климатолога, доктора географических наук И.П. Смирнова, в последние годы наблюдается тенденция к увеличению амплитуды температурных колебаний. Это означает, что даже при общем прогнозе жаркого лета, возможны периоды резкого похолодания и сильных дождей. Поэтому, помимо общих рекомендаций, необходимо учитывать краткосрочные прогнозы и быть готовым к изменениям погодных условий.

Читайте также: