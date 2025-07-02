Борщок с грибами и николаевские щи: два вкуснейших постных супа по рецептам XIX века, которые удивят домашних

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В преддверии Великого поста, который в 2025 году продлится с 3 марта по 19 апреля, предлагаем отправиться в гастрономическое путешествие и вспомнить кулинарные традиции наших предков. Елена Колесникова в подкасте «Ананасы и рябчики» поделилась рецептами постных супов XIX века, которые удивят вас своим насыщенным вкусом и простотой приготовления. Во время поста православные христиане отказываются от пищи животного происхождения: мяса, молочных продуктов и яиц. Это накладывало свой отпечаток на русскую кухню, порождая оригинальные и питательные постные блюда.

Основу постного рациона составляли продукты растительного происхождения, особенно грибы. Они богаты белком и придают блюдам сытность. Недаром, в крестьянских избах грибные связки сушились над печью.