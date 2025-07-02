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Борщок с грибами и николаевские щи: два вкуснейших постных супа по рецептам XIX века, которые удивят домашних

Борщок с грибами и николаевские щи: два вкуснейших постных супа по рецептам XIX века, которые удивят домашнихСоздано в Шедевруме

В преддверии Великого поста, который в 2025 году продлится с 3 марта по 19 апреля, предлагаем отправиться в гастрономическое путешествие и вспомнить кулинарные традиции наших предков. Елена Колесникова в подкасте «Ананасы и рябчики» поделилась рецептами постных супов XIX века, которые удивят вас своим насыщенным вкусом и простотой приготовления.

Во время поста православные христиане отказываются от пищи животного происхождения: мяса, молочных продуктов и яиц. Это накладывало свой отпечаток на русскую кухню, порождая оригинальные и питательные постные блюда.

Основу постного рациона составляли продукты растительного происхождения, особенно грибы. Они богаты белком и придают блюдам сытность. Недаром, в крестьянских избах грибные связки сушились над печью.

Секреты приготовления грибного бульона:

Для бульона подойдут как свежие, так и сушеные грибы. Сушеные грибы нужно замочить в теплой воде на полчаса, затем воду слить и залить грибы холодной водой. Именно так будущий бульон ставят вариться.

Важно: Не ошпаривайте грибы кипятком перед варкой, иначе они потеряют вкус и полезные вещества.

Солите бульон только после добавления овощей, трав или крупы. Используйте традиционные приправы: лавровый лист и перец.

Рецепты XIX века:

Николаевские щи

Ингредиенты:

  • Грибной или овощной бульон
  • 2 луковицы
  • 4 ст. л. горчичного масла
  • 1 кг кислой капусты
  • 1 морковь
  • Корень петрушки
  • 1 репа
  • 1 ст. л. муки
  • 2 ст. л. томатного пюре

Приготовление:

  1. Мелко нашинкуйте лук и обжарьте его на горчичном масле в кастрюле.
  2. Добавьте нарезанную соломкой кислую капусту, измельченную морковь, корень петрушки, репу и томатное пюре.
  3. Накройте крышкой и тушите на медленном огне около часа, периодически помешивая.
  4. Разведите овощным или грибным бульоном.
  5. Заправьте пассеровкой: обжарьте муку с маслом (по 1 ст. л. каждого).
  6. Добавьте в суп нарезанные грибы и прокипятите.

Борщок с грибными пирожками

Ингредиенты:

  • 4 свеклы
  • 100 г сушеных грибов
  • 100 г отварного риса
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • Тесто (800 г муки, 1 стакан воды, 100 г сливочного масла)
  • Зеленый лук

Приготовление:

  1. Вымытую и разрезанную на четверти свеклу в кожуре отварите в несоленой воде.
  2. Отдельно отварите грибы до мягкости.
  3. Слейте отвары, процедите и смешайте свекольный с грибным. Солите борщок перед подачей.
  4. Для пирожков приготовьте фарш из мелко нарезанных грибов и лука. Заверните фарш в тонко раскатанное тесто и обжарьте в масле.

Подавайте борщок с горячими грибными пирожками. Можно нарезать большой пирог на кусочки и подавать их в тарелке с супом, пишет источник.

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