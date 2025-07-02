Борщок с грибами и николаевские щи: два вкуснейших постных супа по рецептам XIX века, которые удивят домашних
- 09:20 2 июля
- Денис Косяков
В преддверии Великого поста, который в 2025 году продлится с 3 марта по 19 апреля, предлагаем отправиться в гастрономическое путешествие и вспомнить кулинарные традиции наших предков. Елена Колесникова в подкасте «Ананасы и рябчики» поделилась рецептами постных супов XIX века, которые удивят вас своим насыщенным вкусом и простотой приготовления.
Во время поста православные христиане отказываются от пищи животного происхождения: мяса, молочных продуктов и яиц. Это накладывало свой отпечаток на русскую кухню, порождая оригинальные и питательные постные блюда.
Основу постного рациона составляли продукты растительного происхождения, особенно грибы. Они богаты белком и придают блюдам сытность. Недаром, в крестьянских избах грибные связки сушились над печью.
Секреты приготовления грибного бульона:
Для бульона подойдут как свежие, так и сушеные грибы. Сушеные грибы нужно замочить в теплой воде на полчаса, затем воду слить и залить грибы холодной водой. Именно так будущий бульон ставят вариться.
Важно: Не ошпаривайте грибы кипятком перед варкой, иначе они потеряют вкус и полезные вещества.
Солите бульон только после добавления овощей, трав или крупы. Используйте традиционные приправы: лавровый лист и перец.
Рецепты XIX века:
Николаевские щи
Ингредиенты:
- Грибной или овощной бульон
- 2 луковицы
- 4 ст. л. горчичного масла
- 1 кг кислой капусты
- 1 морковь
- Корень петрушки
- 1 репа
- 1 ст. л. муки
- 2 ст. л. томатного пюре
Приготовление:
- Мелко нашинкуйте лук и обжарьте его на горчичном масле в кастрюле.
- Добавьте нарезанную соломкой кислую капусту, измельченную морковь, корень петрушки, репу и томатное пюре.
- Накройте крышкой и тушите на медленном огне около часа, периодически помешивая.
- Разведите овощным или грибным бульоном.
- Заправьте пассеровкой: обжарьте муку с маслом (по 1 ст. л. каждого).
- Добавьте в суп нарезанные грибы и прокипятите.
Борщок с грибными пирожками
Ингредиенты:
- 4 свеклы
- 100 г сушеных грибов
- 100 г отварного риса
- 1 ст. л. сливочного масла
- Тесто (800 г муки, 1 стакан воды, 100 г сливочного масла)
- Зеленый лук
Приготовление:
- Вымытую и разрезанную на четверти свеклу в кожуре отварите в несоленой воде.
- Отдельно отварите грибы до мягкости.
- Слейте отвары, процедите и смешайте свекольный с грибным. Солите борщок перед подачей.
- Для пирожков приготовьте фарш из мелко нарезанных грибов и лука. Заверните фарш в тонко раскатанное тесто и обжарьте в масле.
Подавайте борщок с горячими грибными пирожками. Можно нарезать большой пирог на кусочки и подавать их в тарелке с супом, пишет источник.
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