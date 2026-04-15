Житель Коми получил срок за распространение сильнодействующих препаратов

Фото "Про Город"

Городской суд Воркуты вынес решение по делу 54-летнего горожанина, которого уличили в нелегальном обороте сильнодействующих веществ. Осуждённый признан виновным по статье, касающейся противозаконного распространения препаратов, не относящихся к наркотическим или психотропным.

Надзор за исполнением закона осуществлял представитель прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с мая по июль 2025 года обвиняемый передал двум жителям города медикамент, включающий одноимённое сильнодействующее соединение. Одному из получателей было передано как минимум десять таблеток, другому – не менее двадцати. Затем лекарственные средства были обнаружены и впоследствии изъяты в ходе обысковых мероприятий по местам проживания указанных лиц.

Обвиняемый признал свою вину. Он объяснил, что получает препарат на законных основаниях по рецепту и передаёт лицам, имеющим зависимость от наркотических средств.

Принимая во внимание общественную опасность совершенного деяния, его специфику, а также сведения, характеризующие личность осуждённого (ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет проблемы со здоровьем), суд назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми суд вынес приговор паре за попытку сбыта наркотиков через интернет.