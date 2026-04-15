В Коми 2026 году отремонтируют семь мостов

В Коми 2026 году отремонтируют семь мостов Фото: пресс-служба Министерства транспорта Республики Коми

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Минстранса региона. 

Три моста будут отремонтированы на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск. Среди них – стратегически важный путепровод через Вычегду длиной более 500 метров, работы по которому начнутся с апреля и продлятся до конца года. Также в апреле стартует ремонт моста через Кузобъю в Усть-Куломском районе, а в Корткеросском районе уже ведутся работы на мостовом переходе через Чортас. Основные виды работ включают замену деформационных швов, ремонт пролётных балок, обновление дорожного покрытия, установку нового ограждения и ремонт сопряжений.

На автодороге Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыёлдино началась подготовка к ремонту моста через реку Кулом-Ю. Подрядчик планирует провести частичную замену балок пролётного строения, обновить опорные части, переустроить сопряжения, заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, установить барьерные и перильные ограждения, а также восстановить конусы и обустроить систему водоотвода.

К ремонту моста через реку Ухту на подъезде к посёлку Ярега от федеральной трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар протяжённостью 174 метра также приступили. Программа работ включает ремонт ригелей и балок, замену опорных частей, переустройство сопряжений, обновление дорожного полотна, установку ограждений, восстановление конусов и обустройство водоотвода. Движение транспорта будет организовано по одной половине моста, что позволит сохранить его на весь период работ.

В Усинском районе, на участке Усть-Уса – Харьягинский, с установлением благоприятных погодных условий возобновятся ремонтные работы на железобетонных балочных мостах через реки Евсявис и Турунъёль. В прошлом году были проведены демонтаж и монтаж балок, переустроены сопряжения и конусы, выполнено устройство дорожной одежды на одной половине. Завершающим этапом станет установка деформационных швов, элементов водоотвода и ограждений безопасности. Полное завершение работ намечено на конец 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми продолжается ремонт моста через реку Кулом-Ю.

