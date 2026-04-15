В Республике Коми закрыли все ледовые переправы

В Республике Коми закрыли все ледовые переправыФото "Про Город"

В регионе завершён зимний сезон эксплуатации ледовых переправ. Как передает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, движение по всем объектам, обеспечивающим транспортное сообщение в условиях низкой температуры, полностью прекращено.

Заключительной стала ледовая переправа через реку Сейду в муниципальном образовании Воркута, которая прекратила свою работу накануне. Важно отметить, что в течение зимнего сезона 2025-2026 годов на территории региона функционировало 103 переправы: 100 из них предназначались для автомобильного транспорта, и ещё три – для пешеходов.

На протяжении всего периода работы сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) осуществляли ежедневный контроль за состоянием льда и безопасностью эксплуатации переправ. Проводились регулярные осмотры для обеспечения соответствия установленным нормам.

Главное управление МЧС России по Республике Коми вновь обращает внимание граждан на недопустимость выхода и выезда на лёд при наличии запрещающих знаков. Использование необорудованных и несанкционированных ледовых переправ представляет серьёзную угрозу для жизни. Ведомство напоминает, что даже кратковременное пребывание (10-15 минут) в ледяной воде может иметь фатальные последствия.

