В Коми задержали двоих молодых людей за грабёж и вымогательство

Фото "Про Город"

По информации, предоставленной пресс-службой МВД по Республике Коми, в Ухте задержаны двое молодых людей, причастных к нападению на местного жителя.

Инцидент начался с вызова бригады скорой помощи, которая доставила в медицинское учреждение 23-летнего ухтинца с телесными повреждениями. Пострадавшему диагностировали ушибы головы и туловища, но эти травмы не представляют угрозы для жизни.

В результате проведённых полицией оперативно-розыскных действий удалось установить личности нападавших. Ими оказались знакомые бывшей возлюбленной потерпевшего. Помимо нанесения побоев злоумышленники завладели мобильным телефоном мужчины. Для возвращения гаджета они потребовали выкуп в размере 60 тысяч рублей.

Задержанные объяснили свои противоправные действия личной неприязнью к жертве.

В отношении 19-летнего и 21-летнего ухтинцев возбуждены уголовные дела по статьям "Вымогательство" и "Грабёж". Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за подобные преступления, может достигать семи лет лишения свободы.

