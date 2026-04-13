Коми получит федеральное финансирование на цифровизацию здравоохранения в 2026 году

Председатель правительства Михаил Мишустин одобрил постановление, регламентирующее распределение межбюджетных трансфертов на эти цели, а также распоряжение о выделении 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Финансирование, распределённое между 84 субъектами федерации, направлено на повышение эффективности взаимодействия информационных систем медицинских организаций с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения и системой обязательного медицинского страхования. Особое внимание уделяется развитию электронного документооборота, включая интеграцию технологий искусственного интеллекта.

Эти меры призваны обеспечить бесперебойное функционирование региональных систем здравоохранения. В частности, они позволят оптимизировать такие процессы, как вызов врача на дом, онлайн-запись на приём через портал госуслуг, а также ускорить оформление электронных медицинских документов: больничных листов, рецептов, справок и направлений. Успешное внедрение цифровых сервисов уже позволяет более чем трети россиян пользоваться востребованными медицинскими услугами в электронном виде.

По словам Михаила Мишустина, целью данных инициатив является существенное повышение эффективности работы системы здравоохранения, сокращение бюрократической нагрузки на медицинский персонал и, как следствие, ускорение оказания качественной медицинской помощи всем гражданам, независимо от места их проживания.

Напомним, ранее сообщалось, что сыктывкарские работодатели раскрыли секреты своих компенсационных пакетов для сотрудников.

