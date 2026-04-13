Спасатель из Коми рассказал, как защитить дом и семью во время паводка

Нынешний сезон паводков ставит под сомнение готовность к чрезвычайным ситуациям. Чтобы справиться с быстрой прибылью воды, опытный специалист по выживанию из Коми Дмитрий Акулов составил перечень первоочередных действий. Ключ к спасению – сохранять спокойствие и следовать четкому плану.

Первые шаги: документы и предметы первой необходимости

При первых признаках наводнения необходимо оперативно собрать все жизненно важные документы, включая паспорта и свидетельства на собственность. Их следует поместить в водонепроницаемую упаковку. Параллельно подготовьте сумму наличных денег и базовую аптечку. Этот комплекс "тревожного чемоданчика" должен быть под рукой для быстрой эвакуации.

Защита жилища и имущества

При угрозе затопления дома, ценные вещи – бытовая техника, электроника, одежда – должны быть перемещены на максимально высокие этажи или чердак. Важнейший этап перед эвакуацией или при попадании воды в помещение – отключение газа, электричества и перекрытие водоснабжения. Это предотвратит пожары и взрывы. Обеспечьте защиту окон и дверей первого этажа, заколотив их, чтобы минимизировать урон от потока мусора.

Безопасность в условиях паводка

Передвижение по затопленной территории, как пешком, так и на автомобиле, крайне опасно. Сильное течение и скрытые под водой препятствия (ямы, люки, оборванные провода) могут привести к трагедии. Особое внимание уделите гигиене: вода из непроверенных источников становится опасной из-за смешивания с канализационными стоками. Употребляйте только бутилированную или кипяченую воду.

Забота о питомцах и связь со спасателями

Не оставляйте домашних животных в опасности. При эвакуации забирайте их с собой или предоставьте возможность для самостоятельного спасения. Если вы оказались в ловушке стихии, поднимайтесь на крышу или чердак и подавайте сигналы спасателям, используя яркие предметы днем и фонарик ночью. Единый номер экстренных служб – 112. Следите за официальной информацией и берегите себя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре временно прекращено движение по понтонному мосту в Заречье из-за весеннего паводка.