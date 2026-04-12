В Коми потеплеет до +15 градусов: синоптики рассказали о погоде на 12 апреля

В Коми потеплеет до +15 градусов: синоптики рассказали о погоде на 12 апреля

Жителей некоторых районов ожидает настоящий весенний разгул, в то время как другие столкнутся с последствиями зимы.

Сыктывкар и Объячево встретят пятницу с комфортной дневной температурой в пределах +13…+15 °C. Ночью столбик термометра опустится незначительно, до -1…-3 °C. Ожидается переменная облачность, осадков не предвидится, а ветер будет слабым и непостоянным. В Троицко-Печорском районе также будет солнечно, с днём до +10…+12 °C, и без осадков.

Ситуация кардинально отличается в северных и восточных районах. В Воркуте и вовсе царит настоящая зима: ночью ожидается до -11…-13 °C, а днём температура едва поднимется выше -7…-9 °C. Здесь прогнозируется облачность с прояснениями, а ночью возможно выпадение небольшого количества мокрого снега и снега. Ветер ожидается умеренный, северный.

Печора, Усинск и Инта окажутся на границе весенних и зимних температур. Днём воздух прогреется всего до +2…+4 °C, а ночью термометры покажут от -1 до +1 °C (в Инте может быть до -4 °C). Облачность с прояснениями, ночью местами пройдёт небольшой мокрый снег или снег, днём существенных осадков не ожидается. Ветер будет умеренным, северо-западным или северным.

В Ухте и Вуктыле погода будет умеренной. Днём в Ухте ожидается +7…+9 °C, а ночью 0…-2 °C. В Вуктыле днём +5…+7 °C, ночью 0…-2 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.

Таким образом, 12 апреля жители Коми увидят яркий контраст между южными регионами, где уже вовсю чувствуется дыхание весны, и севером, который ещё не готов расстаться с зимой.

