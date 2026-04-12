В Коми сельские школы преображаются: от капитальных ремонтов до инновационных агроклассов

В Коми сельские школы преображаются: от капитальных ремонтов до инновационных агроклассовФото Министерства образования и науки Республики Коми

Учебные заведения активно модернизируются благодаря реализации масштабных федеральных и региональных программ. За последние три года 24 образовательных учреждения прошли капитальный ремонт в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования». 

В текущем 2026 году работы по обновлению охватят еще семь школ в таких районах, как Сыктывдинский, Усть-Куломский, Корткеросский, Прилузский и Койгородский.

Школы также активно участвуют в инициативных образовательных проектах, финансируемых по принципам инициативного бюджетирования. В 2026 году будет реализовано пять таких проектов в сельской местности: от реконструкции актового зала в поселке Синдор до установки современных оконных блоков в школах сел Пожег и Усть-Лэкчим. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для обучения, включая строительство многофункционального спортивного комплекса для Выльгортской школы № 2.

Программа «Народный бюджет в школе» охватит восемь проектов, направленных на развитие внеучебной деятельности. Среди них – создание поискового отряда, клуба по интересам, проекта, посвященного изучению коми языка, а также открытие агрокласса «Школа Зелёного Будущего» и экологической тропы.

В рамках Года села совместно с Министерством сельского хозяйства и торговли при поддержке Министерства образования и науки Республики Коми запланировано открытие агротехнологического класса в Леткинской школе. Тематические занятия, посвященные агропромышленному комплексу, станут частью внеурочной деятельности.

Кульминацией года станет праздник «День сельской школы», который пройдет 28 августа. В этот день будут отмечены лучшие сельские образовательные организации республики, победители соответствующего конкурса.

Напомним, ранее сообщалось, что педагоги и родители Коми осваивают язык примирения в школах.

