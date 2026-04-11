В Коми полиция поймала 17-летнего подростка без прав за рулем авто

Фото Госавтоинспекции Коми

Инцидент случился в Усть-Вымском районе 5 апреля в 17:40 в селе Жешарт. Сотрудники ГИБДД остановили 17-летнего юношу, управлявшего автомобилем ВАЗ-21150 без наличия водительских удостоверений. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.

Экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль, водитель которого проигнорировал сигнал сотрудников об остановке и продолжил движение. Благодаря оперативным действиям правоохранителей, транспортное средство удалось задержать на улице Индустриальной.

В ходе разбирательства установлено, что за рулем находился подросток, который никогда не проходил обучение вождению и не получал водительских прав. Молодой человек пояснил, что приобрел автомобиль на личные накопления.

Дополнительно было выявлено, что передние боковые стекла машины имели покрытие, ухудшающее видимость для водителя, а также отсутствовал страховой полис ОСАГО.

В отношении подростка составлены административные протоколы по ряду нарушений.

Материалы дела переданы в районную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дальнейших мер. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку, а несовершеннолетнему вручено официальное предостережение о недопустимости нарушений законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре полиция разыскивает водителя электровелосипеда, сбившего женщину на тротуаре.