Пенсии в Коми превысили 32 тысячи рублей, опередив соседние регионы

Республика вошла в число 12 регионов России, где средняя пенсия превышает 30 тысяч рублей. По данным Социального фонда за февраль 2026 года, этот показатель в регионе составил 32,1 тысячи рублей.

Средняя пенсия в Коми оказалась выше, чем у ближайших соседей. Так, в Карелии выплаты составляют 30,9 тысячи рублей, а в Архангельской области — 31,6 тысячи рублей.

Вместе с тем республика уступает другим северным и дальневосточным регионам. Более высокие пенсии зафиксированы в Якутии (33,4 тыс.), Сахалинской (33,5 тыс.) и Мурманской (34,1 тыс.) областях.

Лидерами по размеру пенсионных выплат в стране остаются Чукотский автономный округ (41,9 тыс.), Ненецкий АО (38,7 тыс.), Камчатский край (37,5 тыс.) и Магаданская область (37,3 тыс.).

В целом по России средний размер пенсии в феврале 2026 года составил 25 261 рубль. Об этом пишет "Ньюсрум 24 ".

