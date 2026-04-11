За неделю в Коми изъяли более 50 единиц оружия из-за нарушений в его обороте

Фото Росгвардии Коми

Управление Росгвардии по региону подвело итоги контрольно-надзорной деятельности за прошедшую неделю. Проверки охватили две ключевые сферы: оборот гражданского оружия и частную охранную деятельность.

В первом случае выявили 9 административных нарушений. Граждане не соблюдали правила продления разрешительных документов и сроки постановки оружия на учёт после смены места жительства. В результате сотрудники изъяли 51 единицу гражданского огнестрела и 123 патрона. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

В сфере частной охраны по итогам проверок составлено 6 административных протоколов. Четыре из них — в отношении рядовых сторожей, один — в отношении должностного лица, и ещё один — на саму организацию за грубое нарушение лицензионных требований. Среди основных нарушений: отсутствие у сотрудников законного статуса частного охранника, непрохождение обязательной периодической проверки на пригодность к действиям с применением оружия и спецсредств, а также несоблюдение правил в ношении форменной одежды.

За этот же период подразделения лицензионно-разрешительной работы рассмотрели 427 заявлений на получение государственных услуг в обеих сферах. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии республики.

