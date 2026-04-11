В Сыктывкаре 10 апреля пожарные тушили возгорания в квартире и хозпостройке

Фото МЧС по Коми

За один день в Коми сотрудники МЧС выезжали на восемь возгораний в разных районах. В результате слаженных действий огнеборцев удалось избежать человеческих жертв — никто не пострадал, однако пожарным пришлось эвакуировать и спасать людей из опасных зон.

Наиболее серьёзные происшествия зафиксированы в жилом секторе и на производстве. В Емве на улице Вымской произошёл пожар в производственном помещении, откуда были эвакуированы 42 человека. В Сыктывкаре на Сысольском шоссе звено газодымозащитной службы спасло 7 человек из горящей квартиры в многоэтажном доме. В поселке Воргашор под Воркутой спасатели вывели из нежилых квартир на улице Катаева одну женщину.

По предварительным данным, основные причины возгораний — технические неисправности и нарушения правил безопасности. В четырёх случаях (в Сосногорске, Емве, Визинге и двух пожарах в Сыктывкаре) источником послужила неисправность электрооборудования.

В Корткеросском районе пожар в хозпостройке произошёл из-за нарушения правил эксплуатации печи, а в Воркуте — из-за неосторожного обращения с огнём. Причина пожара в хозяйственной постройке в Инте пока устанавливается.

Все возгорания были ликвидированы. Как сообщили в МЧС региона, в общей сложности для тушения было задействовано более 60 пожарных и 21 единица специальной техники.

