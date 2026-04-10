В Коми прокуратура добилась выплаты пособия для многодетной матери

В Коми прокуратура добилась выплаты пособия для многодетной материФото "Про Город"

Обращение жительницы Воркуты послужило основанием для проведения надзорной проверки.

Выяснилось, что Отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Коми необоснованно отказало 28-летней женщине в социальной выплате. Причиной отказа послужило наличие у семьи земельного участка площадью более одного гектара, расположенного в Кировской области. При этом, как установила прокуратура, среднедушевой доход семьи не превышал установленного прожиточного минимума.

Надзорное ведомство подчеркнуло, что указанный земельный надел находится за пределами региона постоянного проживания заявительницы, которая зарегистрирована и проживает в Воркуте. Следовательно, наличие данного участка не может являться основанием для отказа в назначении полагающегося пособия.

В связи с этим прокуратура города Воркуты обратилась в Сыктывкарский городской суд с исковым заявлением о назначении многодетной матери пособия с марта 2025 года – даты ее первоначального обращения. Фемида полностью удовлетворила требования надзорного органа. Полномочия прокуратуры теперь включают контроль за фактическим исполнением судебного решения после его вступления в законную силу.

